Στη Ρωσία ο Μόντι: Η συνάντηση με Πούτιν και οι προτεραιότητες στην ατζέντα

Η σχέση της Ινδίας με τη Ρωσία βασίζεται «στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον σεβασμό», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι απευθυνόμενος στην ινδική διασπορά στη Μόσχα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υποδέχτηκε τον Μόντι αργά χθες το βράδυ και τον ξενάγησε στην κατοικία του έξω από τη Μόσχα, ενόψει των επίσημων συνομιλιών τους στο Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν αγκάλιασε τον Ινδό ηγέτη στην κατοικία του στο Νόβο-Ογκάριοβο και τον αποκάλεσε «αγαπητό φίλο», ενώ δήλωσε «πολύ χαρούμενος» που τον είδε, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Gratitude to President Putin for hosting me at Novo-Ogaryovo this evening. Looking forward to our talks tomorrow as well, which will surely go a long way in further cementing the bonds of friendship between India and Russia. pic.twitter.com/eDdgDr0USZ

— Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2024