Βρετανία: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη της «τριπλής δολοφονίας με βαλλίστρα»

Η σύζυγος του σχολιαστή αγώνων του BBC, Τζον Χαντ, καθώς και δύο κόρες του ζευγαριού, δολοφονήθηκαν σε επίθεση, με την αστυνομία να αναζητά ως αυτή την ώρα τον δράστη.

Το βράδυ της Τρίτης, στο Μπάσεϊ, στο Χερτφορντσάιρ, οι τρεις γυναίκες, ηλικίας 25, 28 και 61 ετών, βρέθηκαν «πολύ σοβαρά τραυματισμένες» από αστυνομικούς που κλήθηκαν στο σημείο, αναφέρει η αστυνομία. «Οι γυναίκες, οι οποίες ανήκουν στην ίδια οικογένεια, υπέκυψαν στα τραύματά τους λίγο μετά» την άφιξη των διασωστών..

Τα θύματα είναι η σύζυγος και δύο από τις κόρες ενός εκφωνητή του ραδιοφωνικού σταθμού του BBC, του σχολιαστή ιπποδρομιών Τζον Χαντ, όπως έγινε γνωστό από τον βρετανικό όμιλο. Πηγή που επικαλείται δημοσίευμα του Guardian σημειώνει πως οι τρεις γυναίκες ίσως κρατήθηκαν σε ομηρία για μερικές ώρες, προτού κληθεί η αστυνομία.

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό 26χρονου

Η αστυνομία αναζητά τον Κάιλ Κλίφορντ, έναν άνδρα ηλικίας 26 ετών, η φωτογραφία του οποίου έχει κυκλοφορήσει ευρέως στα βρετανικά ΜΜΕ. Η αστυνομία, η οποία ανέφερε πως ο Κλίφορντ σχετίζεται με τους θανάτους, έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, ενώ σε ανακοίνωσή της ανέφερε πως ο άνδρας μπορεί να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος.

Σύμφωνα με τον Τζον Σίμπσον, τον αρχηγό της αστυνομίας του Χερτφορντσάιρ, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η επίθεση ήταν «στοχευμένη» εναντίον των θυμάτων και προτρέπουν τους πολίτες να μην προσεγγίζουν τον ύποπτο, που «θα μπορούσε να είναι οπλισμένος με μία βαλλίστρα».

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων της ανατολικής Αγγλίας ανέφερε πως «μας κάλεσαν γύρω στις 7 την Τρίτη, σε ένα ακίνητο στο Ashlyn Close, στο Μπάσεϊ. Τρία ασθενοφόρα, δύο ακόμα οχήματα και εναέρια μέσα εστάλησαν στον τόπο του συμβάντος. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες της ομάδας, τρεις γυναίκες έχασαν τη ζωή τους στον τόπο του συμβάντος».

Μια γυναίκα που ζει στην περιοχή όπου διαπράχθηκε το φονικό δήλωσε: «Ηταν μεταξύ 6.30 και 7 χθες και ακούστηκε κάποιος να ουρλιάζει. Στη συνέχεια, οι κραυγές έγιναν πιο τσιριχτές και είπα “αυτό είναι σίγουρα μια γυναίκα που ουρλιάζει”. Μέσα σε 15 λεπτά επικράτησε το απόλυτο χάος».

A manhunt is under way for 26-year-old suspect Kyle Clifford after three women were killed in Bushey, Hertfordshire. Police have urged the public not to approach Mr Clifford 🔗 https://t.co/HvwC1SrirN pic.twitter.com/mfLjNo2leU — Sky News (@SkyNews) July 10, 2024

«Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να προστατεύσουμε τη δημόσια ασφάλεια και να εντοπίσουμε τον Κάιλ Κλίφορντ, ο οποίος αναζητείται σε σχέση με τη δολοφονία των τριών γυναικών, σε ένα περιστατικό που πιστεύουμε ότι είναι στοχευμένο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Απευθυνόμενος δε στον ύποπτο, τον κάλεσε να «έλθει σε επικοινωνία με την αστυνομία». «Κάιλ, αν βλέπεις ή ακούς, παρακαλώ επικοινώνησε με την αστυνομία μέσω του 999».

Have you seen Kyle Clifford? 🚨 Following a triple murder in #Bushey yesterday (Tues 9 July) we’re seeking Clifford in connection with the incident. He could be in #Hertfordshire or North #London. He may be in possession of a crossbow, do not approach.https://t.co/7KonpBsLiB pic.twitter.com/C8nHkXLQy6 — Herts Police (@HertsPolice) July 10, 2024

Η υπουργός Εσωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, χαρακτήρισε, σε ανάρτησή της στο Χ, αυτή την επίθεση «βαθιά σοκαριστική». «Εχουμε αναπτύξει εκτεταμένες αστυνομικές δυνάμεις σε διάφορες τοποθεσίες στο βόρειο Λονδίνο, αλλά και στην περιοχή Μπάσεϊ… Η επιχείρηση περιλαμβάνει ένοπλους αστυνομικούς και εξειδικευμένες ομάδες έρευνας που ανταποκρίνονται σε ένα φρικτό περιστατικό, στο οποίο εμπλέκεται κάτι που προς το παρόν πιστεύεται ότι είναι μια βαλλίστρα, αλλά μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλα όπλα», πρόσθεσε.

The loss of three women’s lives in Bushey last night is truly shocking. My thoughts are with the family & friends of those who have been killed & with the community. I am being kept fully updated. I urge people to support @HertsPolice with any information about this case. — Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) July 10, 2024

Με πληροφορίες από BBC, The Guardian, ΑΠΕ-ΜΠΕ