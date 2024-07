Βρετανία: Βίντεο με τον φερόμενο δράστη του τριπλού φονικού

Σε εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό που έχει εξαπολύσει η βρετανική αστυνομία, για τον εντοπισμό του 26χρονου Κάιλ Κλίφορντ, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο τριπλό φονικό που σημειώθηκε την Τρίτη στο Χερτφορντσάιρ, με θύματα μέλη της οικογένειας του σχολιαστή αγώνων του BBC, Τζον Χαντ.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, αποτυπώνεται ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονικής επίθεσης να απομακρύνεται από την περιοχή που βρίσκεται η οικία, στην οποία εντοπίστηκαν τραυματισμένες οι τρεις γυναίκες, ηλικίας 25, 28 και 61 ετών. Η σύζυγος του Τζον Χαντ, Κάρολ καθώς και οι δύο κόρες του ζευγαριού, Χάνα και Λουίζ, υπέκυψαν στα τραύματά τους λίγο αργότερα.

Οπως φαίνεται στα πλάνα που μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ, ο εικονιζόμενος άνδρας κρατάει στα χέρια του ένα αντικείμενο, σκεπασμένο με ύφασμα, το οποίο προσομοιάζει με κάτι που πιστεύεται ότι είναι η βαλλίστρα, η οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα. Στη συνέχεια, εισέρχεται σε ένα αυτοκίνητο το οποίο απομακρύνεται από το σημείο.

Chilling footage appears to show manhunt suspect Kyle Clifford striding away from the triple murder scene with a crossbow. pic.twitter.com/NmSBEOFZEk

