Βρετανία: Συνελήφθη ο δράστης της τριπλής δολοφονίας με βαλλίστρα

Ο καταζητούμενος για την τριπλή δολοφονία με βαλλίστρα στο Μπούσεϊ της Βρετανίας, συνελήφθη από τις Aρχές, στο βόρειο Λονδίνο.

Eπειτα από εκτεταμένη έρευνα, ο 26χρονος Κάιλ Κλίφορντ βρέθηκε τραυματισμένος. Οι αστυνομικοί δεν χρειάστηκε να ανοίξουν πυρ, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, που εκτιμά πως ο δράστης γνώριζε τα θύματά του – τη σύζυγο του σχολιαστή αγώνων του BBC, Τζον Χαντ, καθώς και δύο κόρες του. Στην παρούσα φάση, ο ύποπτος λαμβάνει ιατρική βοήθεια για τα τραύματά του.

Sky pictures show Clifford being stretchered out of Lavender Hill Cemetery in Enfield which is close to the suspect’s home.

Police have said they believe the triple murder of three women in Bushey was a targeted incident.https://t.co/gOXFeZILDE pic.twitter.com/MJu92UaAvn

— Sky News (@SkyNews) July 10, 2024