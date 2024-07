Ρωσία: Η εφημερίδα Moscow Times χαρακτηρίστηκε «ανεπιθύμητη»

Ανεπιθύμητο στη Ρωσία χαρακτηρίστηκε την Τρίτη το ανεξάρτητο Μέσο, The Moscow Times, η κυκλοφορία του οποίου πλέον απαγορεύεται, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της χώρας.

Η Moscow Times ιδρύθηκε ως αγγλόφωνη εφημερίδα το 1992, λίγο μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ. Αργότερα απέκτησε και έναν ενημερωτικό ιστότοπο στη ρωσική γλώσσα. Τον Νοέμβριο του 2023 χαρακτηρίστηκε «πράκτορας του εξωτερικού» και οι περισσότεροι από τους συνεργάτες της αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα.

Στη Ρωσία, οι συνεργάτες των οργανισμών που χαρακτηρίζονται «ανεπιθύμητοι», κινδυνεύουν με ποινικές διώξεις. Σε ορισμένους πολίτες επιβλήθηκαν πρόστιμα, απλώς επειδή μοιράστηκαν άρθρα ή υπερσυνδέσμους οργανισμών που φέρουν αυτή την επισήμανση, σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Mediazona, που ειδικεύεται στις δικαστικές υποθέσεις.

Η Moscow Times επιβεβαίωσε στο κανάλι της στο Telegram, που το ακολουθούν περίπου 100.000 συνδρομητές, ότι χαρακτηρίστηκε «ανεπιθύμητη οργάνωση».

Σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα, «το έργο (του Μέσου) είχε ως στόχο να δυσφημίσει τις αποφάσεις των ηγετών της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην εξωτερική και την εσωτερική πολιτική». Το μέσο συνεργάζεται επίσης «με ξένους οργανισμούς όπως οι Meduza, The Insider ή Radio Free Europe/Radio Liberty, που έχουν αναγνωριστεί ως ανεπιθύμητοι στη Ρωσία», πρόσθεσε.

Οι Meduza και The Insider είναι ανεξάρτητα ρωσικά ΜΜΕ που αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα για να αποφύγουν τα αντίποινα του καθεστώτος. Το Radio Free Europe/Radio Liberty χρηματοδοτείται από το Κογκρέσο των ΗΠΑ.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όπως πριν: η ανεξάρτητη δημοσιογραφία είναι έγκλημα στη Ρωσία του Πούτιν», ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο Ντερκ Σάουερ, ιδρυτής της Moscow Times. Ο Σάουερ είναι Ολλανδός υπήκοος και μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία μετέφερε την έδρα της συντακτικής ομάδας στο Αμστερνταμ.

#Russia: RSF is outraged by the labeling of the @MoscowTimes as an “undesirable organisation”, which bans all activity in the country and exposes its staff to prison. This is the 21st media outlet stigmatised by this “label”, because of its coverage of the 🇷🇺 war in #Ukraine. https://t.co/kOaNHzED8z pic.twitter.com/BM6lGzkGTE

— RSF (@RSF_inter) July 10, 2024