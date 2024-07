Γαλλία: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον καθεδρικό ναό της Ρουέν (βίντεο)

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στο βέλος του καθεδρικού ναού της Ρουέν στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έλαβε το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού, η πυρκαγιά προκλήθηκε από λάθος εργατών στο εργοτάξιο αποκατάστασης του καμπαναριού του καθεδρικού ναού, το οποίο «είναι κατασκευασμένο από μέταλλο» και έχει ύψος 151 μέτρα. Εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών, οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για πυρκαγιά στις σκαλωσιές, η οποία είχε εκδηλωθεί κυρίως στους προστατευτικούς μουσαμάδες του εργοταξίου.

Ο εν λόγω καθεδρικός ναός είναι ιδιαιτέρως γνωστός από τα έργα του Γάλλου ιμπρεσιονιστή ζωγράφου Κλοντ Μονέ.

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν τηλεοπτικά από τον σταθμό BFM φαίνεται μια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται πάνω από τον γοτθικό ναό και ανθρώπους στους δρόμους να κοιτούν ψηλά έντρομοι. Η σκηνή αυτή θύμισε την καταστροφική πυρκαγιά στον καθεδρικό της Παναγίας των Παρισίων το 2019.

Τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο ναός έχει εκκενωθεί και πως στο σημείο βρίσκονται οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Νεότερες εικόνες δείχνουν ότι πλέον από τον ναό δεν αναδύεται πυκνός καπνός.

