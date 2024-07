Μπάιντεν: Αστέρια του Χόλιγουντ του γυρίζουν την πλάτη

Με την εσωκομματική αμφισβήτηση στην υποψηφιότητα του Τζο Μπάιντεν να εντείνεται, τη σκυτάλη τις τελευταίες ημέρες έχουν πάρει μεγάλα ονόματα του αμερικανικού θεάματος τα οποία τον καλούν να αποσυρθεί. Το γεγονός ότι ορισμένα από αυτά τα ονόματα πρόσκεινται διαχρονικα στο Δημοκρατικό κόμμα, εντείνει την πίεση απέναντι στο πρόσωπο του Αμερικανού προέδρου.

Μετά το καταστροφικό ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο 81χρονος Μπάιντεν παρά τις παροτρύνσεις για απόσυρση της υποψηφιότητάς του από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, επιμένει να δηλώνει ότι είναι ικανός να αναλάβει για άλλη μια τετραετία τον προεδρικό θώκο, νικώντας τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του.

Ωστόσο, η αυτοπεποίθηση του Μπάιντεν δεν φαίνεται να κατεύνασε ορισμένους από τους άλλοτε ένθερμους υποστηρικτές του. Σε άρθρο γνώμης στους New York Times, ο βραβευμένος με Οσκαρ ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ έγραψε ότι αν και «αγαπώ τον Τζο Μπάιντεν», οι Δημοκρατικοί «χρειάζονται έναν νέο υποψήφιο».

«Αγαπώ τον Τζο Μπάιντεν. Ως γερουσιαστή. Ως αντιπρόεδρο και ως πρόεδρο. Τον θεωρώ φίλο μου και πιστεύω σε αυτόν. Πιστεύω στον χαρακτήρα του. Πιστεύω στην ηθική του. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, κέρδισε πολλές από τις μάχες που αντιμετώπισε. Ομως η μόνη μάχη που δεν μπορεί να κερδίσει είναι η μάχη ενάντια στον χρόνο. Κανείς μας δεν μπορεί. Είναι οδυνηρό που το λέω, αλλά ο Τζο Μπάιντεν με τον οποίο ήμουν μαζί πριν από τρεις εβδομάδες σε φιλανθρωπική εκδήλωση δεν ήταν ο Τζο Μπάιντεν του 2010. Δεν ήταν καν ο Τζο Μπάιντεν του 2020. Ηταν ο ίδιος άνθρωπος που όλοι είδαμε στο ντιμπέιτ», έγραψε ο Κλούνεϊ.

Σε σημερινό δημοσίευμά της, η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal περιγράφει εκείνη τη φιλανθρωπική εκδήλωση στην οποία αναφέρεται ο ηθοποιός ως «τη νύχτα που ο Μπάιντεν έχασε τη στήριξη του Κλούνεϊ».

Η εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον ηθοποιό μαζί με άλλους αστέρες του Χόλιγουντ, όπως η Τζούλια Ρόμπερτς και η Μπάρμπρα Στρέιζαντ, περιελάμβανε και μια συζήτηση του Μπάιντεν με τον Μπαράκ Ομπάμα και τον κωμικό Τζίμι Κίμελ. Ο Μπάιντεν καταχειροκροτήθηκε από το κοινό όταν ανέβηκε στη σκηνή. Ωστόσο, η διάθεση ορισμένων άλλαξε όταν ο Αμερικανός πρόεδρος άρχισε να δέχεται ερωτήσεις. Ο Μπάιντεν φάνηκε πολλές φορές να δυσκολεύεται να απαντήσει ή να συμβαδίσει με τους συνομιλητές του. Μερικές ημέρες μετά συνέβη το επίμαχο ντιμπέιτ με τον Τραμπ το οποίο και προκάλεσε τη «χιονοστιβάδα» καλεσμάτων για απόσυρση από την προεδρική κούρσα.

Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν ο Κλούνεϊ κάλεσε μέσω του editorial των New York Times, «κορυφαίους Δημοκρατικούς» συμπεριλαμβανομένων του Τσακ Σούμερ και της Νάνσι Πελόζι, να «ζητήσουν από αυτόν τον πρόεδρο να αποχωρήσει οικειοθελώς».

Και μπορεί η παρέμβαση του Κλούνεϊ να προκάλεσε «θόρυβο» αλλά δεν είναι η μόνη. Τη Δευτέρα ο συγγραφέας Στίβεν Κινγκ έγραψε στο Twitter ότι αν και «ο Τζο Μπάιντεν υπήρξε ένας καλός πρόεδρος», ήρθε η ώρα «για το συμφέρον της Αμερικής που τόσο ξεκάθαρα αγαπά, να ανακοινώσει ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός συγγραφέας έχει εκφράσει, εδώ και καιρό, την αντίθεσή του στην προεδρική υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ.

Joe Biden has been a fine president, but it’s time for him—in the interests of the America he so clearly loves—to announce he will not run for re-election.

— Stephen King (@StephenKing) July 8, 2024