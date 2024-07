Καναδάς: Σεισμός 6,4 Ρίχτερ ανοικτά της νήσου Βανκούβερ

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 βαθμών σημειώθηκε την Πέμπτη στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της νήσου Βανκούβερ στον Καναδά, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 215 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Τοφίνο και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα.

