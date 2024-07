Ο Μπάιντεν επιμένει, η «καταιγίδα» δεν πέρασε

«Πραγματικά πιστεύει ο πρόεδρος Μπάιντεν πως αντιπρόεδρός του είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και όχι η Κάμαλα Χάρις; Ασφαλώς και όχι. Οντως πιστεύει πως συνάντησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν αντί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι; Κάθε άλλο. Ωστόσο, έχει σημασία αυτή η σύγχυση ονομάτων μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες; Οπωσδήποτε δεν βοήθησε», σχολιάζουν οι New York Times, συνοψίζοντας τις εντυπώσεις της πιο πολυαναμενόμενης συνέντευξης Τύπου της προεδρίας του, τa ξημερώματα Παρασκευής (ώρα Ελλάδος).

Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε για να σηματοδοτήσει το τέλος της Συνόδου για τα 75 χρόνια του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, ωστόσο, αναπόδραστα το ενδιαφέρον μονοπώλησαν οι ερωτήσεις για το προχωρημένο της ηλικίας Μπάιντεν, τη νοητική του επάρκεια, την οξύνοια και τη λεκτική του ικανότητα – ιδίως μετά το ντιμπέιτ της 27ης Ιουνίου, που ενέτεινε τον σκεπτικισμό απέναντί του.

Δεν επελέγη τυχαία το «βαρύτιμο» σκηνικό μιας συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, εκτιμούν οι αναλυτές, αφού ο Μπάιντεν ήθελε να τονίσει την παγκόσμια ηγετική του θέση, μεταξύ ομολόγων που «σέβονται εκείνον και τρέμουν τον Τραμπ».

Στο κέντρο μιας μεγάλης σκηνής, με φόντο το μπλε λογότυπο του ΝΑΤΟ και οκτώ αμερικανικές σημαίες, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για σχεδόν μία ώρα, επιδεικνύοντας μεν μια διαύγεια στα θέματα που τέθηκαν επί τάπητος, αλλά χωρίς να αποφεύγει –για ακόμη μία φορά– τα «ολισθήματα». Φάνηκε να νιώθει αρκούντως άνετα μιλώντας για την εξωτερική πολιτική –από τις εμπόλεμες ζώνες έως τις σχέσεις των ΗΠΑ με Ευρώπη, Κίνα και Μέση Ανατολή–, υποστήριξε πως η ηλικία τού δίνει σοφία και ξεκαθάρισε, για ακόμη μία φορά, πως δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την κούρσα.

Στο σύνολό της, η χθεσινή εμφάνιση του Μπάιντεν ήταν σαφώς πιο βελτιωμένη και στιβαρή σε σχέση με την τηλεμαχία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, όπως σχολιάζουν οι ΝΥΤ, η πρόκληση πλέον είναι πως «κάθε στιγμιαίο ατόπημα, κάθε λεκτικό σφάλμα, ακόμη κι αν διορθώνεται άμεσα, αποκτά πλέον δυσανάλογη σημασία, διακινούμενο στο Διαδίκτυο με viral βίντεο, ορισμένα πιο διαστρεβλωμένα από άλλα, που θα ενισχύουν τις αμφιβολίες για τις ικανότητές του. Τέλος, πλέον, η άφεση αμαρτιών, ιδίως μετά το τελευταίο ντιμπέιτ. Στην πραγματικότητα, η κάθε δημόσια εμφάνιση από τώρα έως τον Νοέμβριο θα διυλίζεται για ενδείξεις ανεπάρκειας».

Για όσους δεν παρακολούθησαν ζωντανά τη συνέντευξη Τύπου, αναπόφευκτα είδαν τις νέες γκάφες του προέδρου να πλημμυρίζουν τα social media.

Ερωτηθείς αν, στην περίπτωση προεδρικής υποψηφιότητάς της, η Κάμαλα Χάρις θα μπορούσε να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπάιντεν απάντησε: «Κοιτάξτε, δεν θα είχα επιλέξει την αντιπρόεδρο Τραμπ για τη θέση, αν δεν πίστευα πως έχει τα προσόντα να γίνει πρόεδρος».

Αντιλαμβανόμενοι το φραστικό ολίσθημα, οι υπουργοί Εξωτερικών και Αμυνας που βρίσκονταν στο κοινό διατήρησαν τη στωικότητα στην έκφραση του προσώπου τους, ενώ ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, Τζέικ Σάλιβαν, έξυνε το πηγούνι του.

Λιγότερο από δύο ώρες πριν, ο Μπάιντεν είχε συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του, τον οποίο προσφώνησε… Πούτιν, καλώντας τον στο βήμα.

«Τώρα, θέλω να δώσω τον λόγο στον πρόεδρο της Ουκρανίας που διαθέτει τόσο θάρρος όσο και αποφασιστικότητα. Κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος Πούτιν», είπε, απομακρυνόμενος από το βήμα και επιστρέφοντας όταν διαπίστωσε το λάθος. «Πούτιν. Θα νικήσουμε τον πρόεδρο Πούτιν. Υποδεχτείτε τον πρόεδρο Ζελένσκι. Είμαι υπερβολικά επικεντρωμένος στο να νικήσουμε τον Πούτιν», δικαιολογήθηκε.

NOW – Biden: “And now I want to hand it over to the President of Ukraine… ladies and gentlemen, President Putin.” pic.twitter.com/tELnNtTIcC

— Disclose.tv (@disclosetv) July 11, 2024