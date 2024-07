Νεπάλ: Δέκα νεκροί και 66 αγνοούμενοι λόγω κατολισθήσεων [βίντεο]

Κατολισθήσεις στο Νεπάλ παρέσυραν δύο λεωφορεία με τουλάχιστον 66 επιβαίνοντες σε ποτάμι σήμερα, Παρασκευή, ενώ κατολισθήσεις σε άλλα σημεία της ορεινής χώρας σκότωσαν τουλάχιστον 10 ανθρώπους, ανακοίνωσε η αστυνομία στη χώρα των Ιμαλαΐων.

Δεκάδες έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ από τα μέσα Ιουνίου, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχές των μουσώνων προκάλεσαν κατολισθήσεις και πλημμύρες.

Την Παρασκευή, οι Αρχές κινητοποίησαν τον στρατό και την αστυνομία για να αναζητήσουν τους 66 αγνοούμενους επιβάτες που παρασύρθηκαν στον ποταμό Τρισούλι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Τσιτουάν, περίπου 86 χιλιόμετρα δυτικά του Κατμαντού, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Νταν Μπαάντουρ Κάρκι.

#WATCH | Rescue and search operation underway after two buses carrying around 63 passengers were swept away into the Trishuli River due to a landslide on the Madan-Ashrit Highway in Central Nepal this morning.

(Source: Nepali Army’s ‘X’ handle) pic.twitter.com/hMcwRVaogi

— ANI (@ANI) July 12, 2024