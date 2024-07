ΗΠΑ – εκλογές: Οι προεδρικές… των αντιπροέδρων

Από τη στιγμή που θα μπουν στην τελική ευθεία προς την κάλπη, οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ καταλήγουν να είναι μια κούρσα για τέσσερις, καθώς κάθε υποψήφιος πρόεδρος συνοδεύεται στη μάχη και από τον υποψήφιο αντιπρόεδρο της επιλογής του, σε ένα μοτίβο τύπου δύο εναντίον δύο.

Αν και συνυποψήφιοι, οι αντιπρόεδροι τείνουν, ωστόσο, να «χάνονται» στη σκιά των προέδρων.

Εάν δεχθούμε μάλιστα όσα –απαξιωτικά– είχε αναφέρει πριν από δεκαετίες για τον ρόλο του ο Τζον Νανς Γκάρνερ ως αντιπρόεδρος στο πλευρό του Ρούζβελτ τη δεκαετία του 1930, τότε οι αντιπρόεδροι «δεν αξίζουν ούτε να τους φτύσεις» (σε ελεύθερη μετάφραση).

Οι Αμερικανοί ακαδημαϊκοί Κάιλ Κόπκο (Elizabethtown College) και Κρίστοφερ Ντεβάιν (University of Dayton), ως συγγραφείς του βιβλίου «Do Running Mates Matter? The Influence of Vice Presidential Candidates in Presidential Elections», μάλλον συμφωνούν. «Μετρούν λιγότερο από όσο νομίζετε» και «δεν κάνουν τη διαφορά», έγραφαν σε άρθρο τους το 2016 στην αμερικανική έκδοση του Politico, αναφερόμενοι στους υποψηφίους αντιπροέδρους και τον βαθμό στον οποίο εκείνοι μπορούν να επηρεάσουν πρακτικά το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ, όχι μόνο στην Πολιτεία από την οποία προέρχονται αλλά συνολικά.

«Η αντιπροεδρία στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει μεγάλη ισχύ, ωστόσο τα ονόματα των υποψηφίων αντιπροέδρων εμφανίζονται στα ψηφοδέλτια και στο merchandise των προεκλογικών εκστρατειών», ανέφερε πιο πρόσφατα σε δική του ανάλυση το Al Jazeera.

Ωστόσο, εν έτει 2024 πια, τα δεδομένα δείχνουν να έχουν αλλάξει, σε έναν βαθμό τουλάχιστον.

Ο 81χρονος Τζο Μπάιντεν και ο 78χρονος Ντόναλντ Τραμπ ξεχωρίζουν ως το γηραιότερο δίδυμο υποψηφίων που έχει διεκδικήσει την προεδρία στα αμερικανικά χρονικά, γεγονός το οποίο αποτελεί όμως πηγή (συγκρατημένης ή μη, μερικής ή μεγαλύτερης) ανησυχίας για την πλειονότητα των Αμερικανών ψηφοφόρων, όπως προκύπτει μέσα από τις σφυγμομετρήσεις.

Ηδη πριν από το προεδρικό ντιμπέιτ της 27ης Ιουνίου, η ηλικία ήταν «πρόβλημα» στα μάτια ουκ ολίγων ψηφοφόρων.

«Πρόσφατες δημοσκοπήσεις (CBS/YouGov, Reuters/Ipsos) δείχνουν ότι το “ηλικιακό” όντως απασχολεί τους Αμερικανούς ψηφοφόρους, καθώς εκείνοι στην πλειονότητά τους υποστηρίζουν ότι θα πρέπει τεθούν ανώτατα όρια ηλικίας (maximum age limits) για τους εκλεγμένους αξιωματούχους», γράφαμε στην «Κ» ήδη από τον Ιανουάριο του 2023, με το βλέμμα τότε στραμμένο όχι μόνο στο δίδυμο Τραμπ-Μπάιντεν αλλά και στους γηραιούς δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ (ο Κλάρενς Τόμας είναι πια 76 ετών και ο Σάμιουελ Αλίτο 74) που παίρνουν αποφάσεις οι οποίες μοιάζουν… βγαλμένες από άλλες εποχές.

Στο τέλος της επόμενης τετραετούς προεδρικής θητείας, ο Μπάιντεν θα είναι 85 ετών και ο Τραμπ σχεδόν 83.

Θα καταφέρουν, άραγε, να φτάσουν ως τις επόμενες προεδρικές του 2028 και σε τι κατάσταση; (για την ιστορία, από το 1841 και έπειτα, υπήρξαν συνολικά οχτώ πρόεδροι στις ΗΠΑ που απεβίωσαν ενώ ήταν στην εξουσία)

(REUTERS/Kevin Lamarque)

Το ερώτημα τίθεται πια ανοιχτά. «Τι θα συμβεί αν ο Τζο Μπάιντεν ή ο Ντόναλντ Τραμπ αποχωρήσει από την προεδρική κούρσα; Τι θα συμβεί αν κάποιος από αυτούς εγκαταλείψει ξαφνικά – ή πεθάνει;», έγραφαν προ εβδομάδων οι Financial Times.

Οσο για τις απαντήσεις, εκείνες θα κληθούν να τις δώσουν πια οι νεότεροι σε ηλικία αντιπρόεδροι… που είναι οι πρώτοι στη σειρά για να πάρουν τη θέση του προέδρου των ΗΠΑ εάν εκείνος δεν μπορεί πια, για οιονδήποτε λόγο, να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του.

Στο μέτωπο των Δημοκρατικών, η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις ήδη προσελκύει τα βλέμματα ως η πολιτικός που θα μπορούσε να πάρει τη θέση του αποδυναμωμένου Μπάιντεν. Αυτή η ενδεχόμενη αλλαγή φρουράς θα μπορούσε να γίνει μετεκλογικά (ακόμη και αν εκλεγεί, θα καταφέρει άραγε ο Μπάιντεν να βγάλει τετραετία;) αλλά, ενδεχομένως, ακόμη και προεκλογικά. Το μεγάλο προεκλογικό κομματικό συνέδριο των Δημοκρατικών (Democratic National Convention) πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Σικάγο τον Αύγουστο και είναι ήδη πολλοί –και ολοένα περισσότεροι– εκείνοι που ωθούν τον Μπάιντεν προς την έξοδο καλώντας τον να αποσυρθεί από την κούρσα. Σε μια τέτοια περίπτωση πάντως, εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, αυτή που θα ήταν διαδικαστικά πιο εύκολο να τον διαδεχθεί παίρνοντας το προεδρικό χρίσμα της Δημοκρατικής παράταξης (και μαζί όλα τα χρήματα της προεκλογικής εκστρατείας) θα ήταν η 59χρονη Χάρις.

(Justin Lane/Pool Photo via AP)

Αλλά και στο μέτωπο των Ρεπουμπλικανών, πολλοί διερωτώνται ποιος θα είναι τελικά ο αντιπρόεδρος που θα πάρει θέση στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου. Η σχετική σεναριολογία μάλιστα εντείνεται, καθώς πλησιάζουμε προς το μεγάλο κομματικό συνέδριο των Ρεπουμπλικανών (Republican National Convention) το οποίο διεξάγεται την ερχόμενη εβδομάδα (15-18 Ιουλίου) στο Μιλγουόκι. Οσο για τα ονόματα των πιθανών υποψηφίων αντιπροέδρων, μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν εκείνα του Μάρκο Ρούμπιο, του Τζ. Ντ. Βανς, του Νταγκ Μπέργκαμ, της Ιβάνκα Τραμπ, της Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, του Μπάιρον Ντόναλντς, της Τούλσι Γκάμπαρντ, της Κρίστι Νόεμ, του Βιβέκ Ραμασουάμι και (ακόμη και) της Νίκι Χέιλι…