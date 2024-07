Χούθι: Διπλή επίθεση στο δεξαμενόπλοιο «Chrysalis»

Διπλή επίθεση από τους Χούθι της Υεμένης δέχθηκε το δεξαμενόπλοιο «Chrysalis», όπως ανακοίνωσε στρατιωτικός εκπρόσωπος της φιλοϊρανικής οργάνωσης.

Ο εκπρόσωπός των Χούθι Γιαχία Σαρία είπε ότι το συγκεκριμένο πλοίο βρέθηκε δύο φορές στο στόχαστρο πυραύλων και drones ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα και στο Στενό Μπαμπ αλ Μάντεμπ. Πρόκειται για πλοίο το οποίο φέρει σημαία Λιβερίας.

Από την πλευρά του, ο διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) των Χούθι.

Σε ανάρτηση της CENTCOM στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) αναφέρεται πως διαπιστώθηκε ότι τα συγκεκριμένα drones αποτελούσαν «άμεση απειλή» τόσο για τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του διεθνούς συνασπισμού, όσο και για τα εμπορικά πλοία στην περιοχή.

July 12 U.S. Central Command Update

In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed three Iranian-backed Houthi uncrewed aerial vehicles (UAV) in a Houthi-controlled area of Yemen.

It was determined these UAVs presented an imminent threat to… pic.twitter.com/zEFiOThGVb

— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2024