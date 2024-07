Ντόναλντ Τραμπ: Ηχος από πυρά σε ομιλία του, αποχώρησε εσπευσμένα

Εσπευσμένα αποχώρησε από εκδήλωση στην Πενσιλβάνια στη διάρκεια ομιλίας του ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ακούστηκαν κρότοι που μοιάζουν με πυρά.

Ενώ ο Τραμπ μιλούσε στην πόλη Μπάτλερ, αρχικά ακούγεται ένας κρότος κι ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων αφού πιάνει στιγμιαία το αυτί του, πέφτει στο έδαφος.

Αμέσως σπεύδουν και τον καλύπτουν πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας.

Δευτερόλεπτα μετά κι αφού δεν ακούγονται πυρά, σηκώνονται.

Ο Τραμπ είναι περικυκλωμένος από μέλη της ασφάλειας του, που τον μεταφέρουν προς το όχημα του. Ο ίδιος σταματά, υψώνει τη γροθιά του και κάτι λέει προς το πλήθος. Από το δεξί του αυτί, φαίνεται να τρέχει αίμα.

Αξιωματούχοι ασφαλείας, λίγη ώρα μετά, διαβεβαίωσαν ότι ο πρώην πρόεδρος είναι καλά στην υγεία του.

Η Μυστική Υπηρεσία ζήτησε από τα μέλη των ειδησεογραφικών μέσων να αποχωρήσουν περίπου 20 λεπτά αφότου ο κ. Τραμπ αποχώρησε από τη σκηνή, δηλώνοντας τον χώρο ως τόπο εγκλήματος.

BREAKING:

Trump just got shot with something in the head during a rally.

He could be seen bleeding from his ear pic.twitter.com/Ce8sGqR7gQ

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 13, 2024