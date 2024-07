Τραμπ: «Είναι «ασφαλής» λένε οι μυστικές υπηρεσίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ «είναι ασφαλής» αφού τέθηκαν σε εφαρμογή επιπρόσθετα μέτρα φύλαξής του μετά το συμβάν σε προεκλογική συγκέντρωση στην πολιτεία Πενσιλβάνια, όπου ακούστηκαν εκπυρσοκροτήσεις, ανακοίνωσε η μυστική υπηρεσία, ένα επίλεκτο ομοσπονδιακό αστυνομικό σώμα αρμόδιο για την προστασία προσωπικοτήτων.

An incident occurred the evening of July 13 at a Trump rally in Pennsylvania. The Secret Service has implemented protective measures and the former President is safe. This is now an active Secret Service investigation and further information will be released when available.

— Anthony Guglielmi (@SecretSvcSpox) July 13, 2024