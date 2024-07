Μπάιντεν για την επίθεση κατά Τραμπ: Να τερματιστεί η πολιτική βία

Απερίφραστη ήταν η καταδίκη σύσσωμου του πολιτικού κόσμου εντός αλλά και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίθεση με πυροβολισμούς κατά του τέως προέδρου και εκ νέου υποψηφίου για το αξίωμα Ντόναλντ Τραμπ το απόγευμα του Σαββάτου, με τον μεγάλο του αντίπαλο, πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να επικοινωνεί μαζί του τηλεφωνικά.

Ο κ. Μπάιντεν, που επιστρέφει εσπευσμένα στην Ουάσιγκτον από την κατοικία του στο Ρεχόμποθ Μπιτς του Ντέλαγουερ μετά την απόπειρα, συνομίλησε με τον προκάτοχο και αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου μερικές ώρες μετά την απόπειρα κατά της ζωής του Ρεπουμπλικάνου, έκανε γνωστό αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Σε έκτακτο διάγγελμά του που αναμεταδόθηκε απευθείας τηλεοπτικά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν επέμεινε στο ότι «δεν υπάρχει καμιά θέση στην Αμερική για τη βία αυτού του είδους», την οποία χαρακτήρισε «άρρωστη», υπογραμμίζοντας πως «οι πάντες πρέπει να την καταδικάσουν».

Ο κ. Τραμπ, είπε ο πρόεδρος Μπάιντεν, θα έπρεπε να μπορεί να εκφωνήσει την ομιλία του ειρηνικά, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, προσθέτοντας πως το συμβάν ήταν ανεπίτρεπτο και κάλεσε να «τερματιστεί» η πολιτική βία.

Διαβεβαίωσε δε πως ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις. Ο πρόεδρος συνομίλησε επίσης με τον κυβερνήτη της Πενσιλβάνιας Τζος Σαπίρο και τον δήμαρχο της πόλης Μπάτλερ, τον Μπομπ Νταντόι, πρόσθεσε ο αξιωματούχος της αμερικανικής προεδρίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αντονι Μπλίνκεν, εξέφρασε «σοκ» και «θλίψη», ενώ ο υπουργός Αμυνας Λόιντ Οστιν τόνισε ότι «δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο επιλύουμε τις διαφορές μας στην Αμερική — και δεν πρέπει να είναι ποτέ». Ο στρατηγός εν αποστρατεία πρόσθεσε πως αισθάνεται ανακούφιση για το ότι ο πρώην πρόεδρος είναι καλά και ασφαλής.

Ανακουφισμένος δήλωσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα από το ότι δεν φαίνεται σοβαρός ο τραυματισμός του Τραμπ υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει θέση για πολιτικά υποκινούμενη βία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

There is absolutely no place for political violence in our democracy. Although we don’t yet know exactly what happened, we should all be relieved that former President Trump wasn’t seriously hurt, and use this moment to recommit ourselves to civility and respect in our politics.…

«Δεν υπάρχει καμιά απολύτως θέση για πολιτική βία στη δημοκρατία μας. Παρότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη, θα πρέπει να είμαστε όλοι ανακουφισμένοι που ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν τραυματίστηκε σοβαρά και να αδράξουμε την ευκαιρία για να δεσμευτούμε εκ νέου στην πολιτισμένη συμπεριφορά και στον σεβασμό της πολιτικής. Η Μισέλ και εγώ του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση», έγραψε ο Μπαράκ Ομπάμα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε την επίθεση, επεσήμανε εκπρόσωπός του. «Ο γενικός γραμματέας καταδικάζει απερίφραστα αυτή την ενέργεια πολιτικής βίας. Στέλνει τις καλύτερες ευχές του για γρήγορη ανάρρωση στον πρόεδρο Τραμπ», σημείωσε.

Ο Υπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ενωσης Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε την επίθεση και δήλωσε «σοκαρισμένος» μέσω X. «Είμαι σοκαρισμένος εξαιτίας της είδησης της επίθεσης κατά του (σ.σ. πρώην) προέδρου Τραμπ, την οποία καταδικάζω σθεναρά. Για άλλη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες απαράδεκτων πράξεων βίας κατά πολιτικών», τόνισε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Shocked by the news of the attack on President Trump, which I strongly condemn.

Once again, we are witnessing unacceptable acts of violence against political representatives.

