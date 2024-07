Η E.E. καταδικάζει την επίθεση κατά του Τραμπ

Σοκ εκφράζουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι καταδικάζοντας απερίφραστα την επίθεση με πυροβολισμούς κατά του τέως προέδρου και εκ νέου υποψηφίου για το αξίωμα Ντόναλντ Τραμπ χθες, στη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης.

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένη από τους πυροβολισμούς που έλαβαν χώρα στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του πρώην προέδρου Τραμπ» τονίζει η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Εύχομαι γρήγορη ανάρρωση στον Ντόναλντ Τραμπ» σημειώνει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X και προσθέτει τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια του αθώου θύματος.

«Η πολιτική βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία» αναφέρει χαρακτηριστικά.

