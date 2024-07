Επίθεση κατά Τραμπ: Καρέ-καρέ η απόπειρα δολοφονίας (βίντεο)

Ανατριχιαστική είναι η σκηνή της επίθεσης με πυροβολισμούς από τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς κατά του τέως προέδρου και εκ νέου υποψηφίου Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο στην Πενσιλβάνια.

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών απευθύνεται σε χιλιάδες υποστηρικτές του όταν ξαφνικά ακούγονται από μακριά πυροβολισμοί, με μια από τις σφαίρες να χτυπά τον τέως πρόεδρο στο αυτί.

This was the moment apparent gunshots rang out at a Trump rally today. Trump put his hand to his right ear before he got on the ground.

When he stood back up, face bloodied, he gave a fist pump as Secret Service whisked him away. https://t.co/M8q6Uh35dy pic.twitter.com/LTaYfSIQjw

— POLITICO (@politico) July 13, 2024