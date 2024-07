Μητσοτάκης για απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Απαράδεκτη η πολιτική βία

Την καταδίκη του για την επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και τη συμπάθειά του για τα θύματα του τραγικού περιστατικού στην Πενσιλβάνια εκφράζει με ανάρτησή του στα αγγλικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Appalled by the attack on former President Trump. Political violence is unacceptable in our democratic societies. Wishing him a full and swift recovery. We also extend our heartfelt sympathies to the families of the bystanders who lost their lives or were injured in the attack.

