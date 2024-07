Σάνεν Ντόχερτι: Πέθανε σε ηλικία 53 ετών η ηθοποιός του Beverly Hills 90210

Πέθανε, σε ηλικία μόλις 53 χρόνων, η δημοφιλής ηθοποιός, Σάνεν Ντόχερτι, γνωστή για τον ρόλο της στην τηλεοπτική επιτυχία της δεκαετίας του 1990 “Beverly Hills, 90210”.

Η Ντόχερτι είχε διαγνωστεί με καρκίνου του μαστού το 2015. Πριν από έναν χρόνο, η ίδια είχε αποκαλύψει πως ο καρκίνος είχε κάνει μετάσταση στον εγκέφαλο.

«Με θλίψη επιβεβαιώνω τον θάνατο της ηθοποιού Shannen Doherty. Το Σάββατο, 13 Ιουλίου, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο μετά από πολλά χρόνια μάχης με την ασθένεια”, δήλωσε στο People η μάνατζερ της ηθοποιού, Λέσλι Σλόουν.

Shannen Doherty has died after a long battle with breast cancer: https://t.co/2wXgaqZ30A pic.twitter.com/9Pwc6JkB1w

