Γερμανία: Σκότωσε τρεις ανθρώπους και αυτοκτόνησε

Τέσσερις νεκροί είναι ο απολογισμός οικογενειακής διαμάχης σε κατοικία στο ‘Αλμπσταντ της Βάδης-Βυρτεμβέργης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από της εφημερίδες BILD και Südwest Presse, έπειτα από έντονο διαπληκτισμό, ένας άνδρας σκότωσε με πυροβόλο όπλο τρία μέλη της οικογένειάς και αυτοκτόνησε.

#BREAKING – #Germany: There are multiple dead and injured in a shooting incident in Lautlingen, Baden-Württemberg.

Dozens of emergency vehicles and two rescue helicopters are going to the scene, BILD reported

The suspected perpetrator is said to be a hunter. pic.twitter.com/5wVWLDt0yb

— Asgard Intel 🛡️ WW3.INFO (@AsgardIntel) July 14, 2024