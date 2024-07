ΗΠΑ: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο δράστης ανοίγει πυρ κατά του Τραμπ

Το FBI ταυτοποίησε τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς από το Μπέθελ Παρκ της Πενσιλβάνια ως δράστη της απόπειρας δολοφονίας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια μιας προεκλογικής ομιλίας.

Βίντεο – ντοκουμέντο που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό ΤΜΖ, φέρεται να εμφανίζει τον ένοπλο πάνω σε μία οροφή κτιρίου. Ακούγονται πυροβολισμοί και ουρλιαχτά από ανθρώπους.

TMZ has obtained this video of bystanders noticing the shooter on the roof — you can see him at the beginning when the person filming zooms in.

Full video on TMZ’s website. pic.twitter.com/FmQTgm4Q2N

