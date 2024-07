Ρήξη Κομισιόν – Ουγγαρίας: Η Επιτροπή μποϊκοτάρει την ουγγρική προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Σε μια πρωτοφανή κίνηση προχώρησε σήμερα η Κομισιόν με την απόφασή της να «μποϊκοτάρει» την εξάμηνη ουγγρική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Eνωσης ως απάντηση στα αμφιλεγόμενα ταξίδια του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Oρμπαν σε Μόσχα και Πεκίνο.

Την ενόχλησή της εξέφρασε άμεσα η ουγγρική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το εκτελεστικό όργανο της Ε.Ε. δεν θα μετάσχει σε καμία άτυπη συνάντηση στο πλαίσιο της ουγγρικής προεδρίας, ούτε θα πραγματοποιήσει το ταξίδι του κολεγίου των επιτρόπων στη Βουδαπέστη.

Η Κομισιόν επί της ουσίας αποφάσισε να μη συνεργαστεί με τη Βουδαπέστη σε πολιτικό επίπεδο.

«Υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων, που σημάδεψαν την έναρξη της ουγγρικής προεδρίας, η πρόεδρος αποφάσισε ότι (σ.σ. η Κομισιόν) θα εκπροσωπείται σε ανώτερο επίπεδο δημοσίων υπαλλήλων μόνο στη διάρκεια των άτυπων συναντήσεων του Συμβουλίου», σημείωσε ο εκπρόσωπος της προέδρου της Κομισιόν Ερίκ Μαμέρ.

Οι συναντήσεις σε ανώτατο επίσημο επίπεδο, που θα πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο, δεν θα επηρεαστούν από αυτήν την απόφαση καθώς δεν διοργανώνονται από την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Ο Ερίκ Μαμέρ διευκρίνισε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι του κολεγίου των επιτρόπων, που είθισται να λαμβάνει χώρα κατά την έναρξη της εκάστοτε προεδρίας. Παράλληλα, τόνισε ότι επρόκειτο για απόφαση που ελήφθη αποκλειστικά από την Κομισιόν χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τα κράτη-μέλη.

The #EU is an international organisation consituted by its Member States. The @EU_Commission is an institution of the EU. The @EU_Commission cannot cherry pick institutions & MSs it wants to cooperate with. Are all #Commission decisions now based on political considerations? 2/2

— Bóka János (@JanosBoka_HU) July 15, 2024