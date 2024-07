Τζέι Ντι Βανς: Ποιος είναι ο υποψήφιος αντιπρόεδρος του Τραμπ – Απο επικριτής, σύμμαχος

Τον γερουσιαστή της εκλογικά κρίσιμης πολιτείας του Οχάιο και συγγραφέα μπεστ σέλερ Τζ. Ντ. Βανς επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ ως υποψήφιο αντιπρόεδρο σε μήνυμά του που δημοσίευσε στην πλατφόρμα Truth Social.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του 40χρονου Βανς ως υποψηφίου αντιπροέδρου, το Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών απένειμε επισήμως το χρίσμα του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ έκανε, με επίδεσμο στο αυτί, θριαμβευτική είσοδο στο συνέδριο της παράταξής του στο Μιλγουόκι, υπό εκκωφαντικές επευφημίες των παριστάμενων, που σηκώθηκαν όρθιοι.

NOW – Trump, visibly emotional, makes first public appearance, since assassination attempt, at RNC. pic.twitter.com/0vpjcKzRsl

— Disclose.tv (@disclosetv) July 16, 2024