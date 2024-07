«Αν συνέβη στις ΗΠΑ, μπορεί να συμβεί και εδώ» – Η απόπειρα κατά Τραμπ τρομάζει την Ευρώπη

Οι πολιτικοί σε όλο το πολιτικό φάσμα της ευρωπαϊκής πολιτικής παρακολούθησαν με τρόμο τα γεγονότα στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Αν μπορεί να συμβεί στην Αμερική, μπορεί να συμβεί και στην Ευρώπη. Αν μπορεί να συμβεί στον Τραμπ, μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε, ήταν το γενικό συμπέρασμα που αποκομίσθηκε από την απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού τέως προέδρου, σχολιάζει σε ανάλυσή του το Politico.

«Ηταν ένα σύμβολο βίας που υποβαθμίζει τις δημοκρατίες μας. Η Γαλλία δεν είναι ασφαλής απέναντι σε αυτή τη βία» υπερθεμάτισε η Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία. «Υπάρχουν όρια που δεν πρέπει ποτέ να ξεπερνιούνται» προειδοποίησε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι στο πλαίσιο της ευρύτερης, ομαδόν καταδίκης της βίας.

Για πολλούς Ευρωπαίους πολιτικούς, η επίθεση στον Τραμπ δεν ήταν μόνο μία προειδοποίηση τού τι μπορεί να συμβεί, αλλά μια υπενθύμιση τού τι έχει ήδη συμβεί στην Ευρώπη, όπου η πολιτική βία δεν είναι πια ασυνήθιστη.

Τον Μάιο, ο Σλοβάκος πρωθυπουργός τραυματίστηκε σοβαρά από τα πυρά που δέχτηκε, σε μια επίθεση – όπως προέκυψε από τα στοιχεία – πολιτικά υποκινούμενη.

Τον περασμένο μήνα, επίθεση δέχτηκε από άγνωστο η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν ενώ περπατούσε στο κέντρο της Κοπεγχάγης.

Η Γερμανία έχει επίσης στιγματιστεί εσχάτως από μια σειρά βίαιων επεισοδίων κατά πολιτικών. Μεταξύ αυτών, και η επίθεση τεσσάρων ατόμων κατά του (τότε) υποψηφίου των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών (SPD) για το ευρωκοινοβούλιο, Ματίας Έκε, ενώ συμμετείχε σε αφισοκόλληση στη Δρέσδη.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν δολοφονηθεί, τα τελευταία οκτώ χρόνια, δύο εν ενεργεία βουλευτές: Η βουλευτής των Εργατικών Τζο Κοξ, το 2016, από έναν νεοναζί κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για το δημοψήφισμα για την ΕΕ και ο βουλευτής των Συντηρητικών Ντέιβιντ Άμες, το 2021, από έναν οπαδό του ISIS.

Ωστόσο, οι απειλές και η βία δεν προέρχονται μόνο από την ακροδεξιά ή τον θρησκευτικό εξτρεμισμό – όπως και οι αποδέκτες αυτής της βίας δεν είναι μόνον οι «απέναντι» των τάσεων αυτών.

Οι πρόσφατες εκλογές προκάλεσαν ένα κύμα εκφοβισμού ψηφοφόρων και υποψηφίων σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, με πολλούς βουλευτές των Εργατικών, εν ενεργεία και υποψηφίων, αλλά και ψηφοφόρους να καταγγέλλουν τη συμπεριφορά ορισμένων υποστηρικτών ανεξάρτητων υποψηφίων.

Από την άλλη, ένας από τους βασικούς στόχους εκφοβιστικών, αν όχι βίαιων, συμπεριφορών στη Βρετανία, είναι ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο σκληροπυρηνικός του Brexit -και στενός φίλος του Τραμπ- που έχει δεχτεί πολλάκις επιθέσεις σε βάρος του με αντικείμενα, υγρά και ύβρεις.

