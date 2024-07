«Ο Τραμπ έχει συγκεκριμένο σχέδιο για ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας – Ουκρανίας», λέει ο Ορμπαν

Τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας σκοπεύει να ζητήσει με ταχείς ρυθμούς ο Ντόναλντ Τραμπ, εάν κερδίσει στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, ισχυρίζεται ο Βίκτορ Ορμπαν, μετά από ιδιωτικές συνομιλίες που είχε με τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times.

Οπως φέρεται να υποστηρίζει μάλιστα ο Ούγγρος πρωθυπουργός, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ έχει αναπτύξει σχέδια «σε στέρεες βάσεις» για αυτόν τον σκοπό.

Peace mission 5.0

It was an honour to visit President @realDonaldTrump at Mar-a-Lago today. We discussed ways to make #peace. The good news of the day: he’s going to solve it! pic.twitter.com/AiTRsdexM5

