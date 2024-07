Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Εναρξη πρώτης ολομέλειας – Εκλογή προέδρου και αντιπροέδρων

Με την «Ωδή στη Χαρά», τον ύμνο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα επισήμως η 10η νομοθετική περίοδος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά την οποία οι 720 ευρωβουλευτές καλούνται να εκλέξουν πρόεδρο του σώματος και συνολικά 14 αντιπροέδρους.

Η σημερινή ολομέλεια επί της ουσίας σηματοδοτεί την έναρξη του νέου πενταετούς κύκλου μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου.

Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ολοκληρωθεί περίπου στις 13.00 (ώρα Ελλάδας), με την επανεκλογή της Ρομπέρτα Μέτσολα να θεωρείται αδιαμφισβήτητη, παρά το γεγονός ότι απέναντί της θα έχει την υποψήφια της Αριστεράς από την Ισπανία Ιρένε Μοντέρο. Η υποψηφιότητα της Μοντέρο είναι κατά βάση συμβολική και δεν θεωρείται σοβαρή «απειλή» για την επανεκλογή της Μαλτέζας πολιτικού, καθώς, παρότι η Ρομπέρτα Μέτσολα ανήκει στο κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), έχει ήδη εξασφαλίσει συναίνεση από όλες σχεδόν τις πολιτικές δυνάμεις του ημικυκλίου.

Η σημερινή έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου βρίσκει πάντως το Κοινοβούλιο με τρεις συνολικά ευρωομάδες της Ακροδεξιάς, που αποτελούν και τη μεγαλύτερη «πρόκληση» για τις φιλοευρωπαϊκές, κεντρώες δυνάμεις, οι οποίες εξακολουθούν πάντως να συγκεντρώνουν πλειοψηφία. Βασική τους ανησυχία είναι ότι η παρουσία των τριών ομάδων της Ακροδεξιάς θα προκαλέσει μεγαλύτερη πόλωση γύρω από την ατζέντα και τις εργασίες του Κοινοβουλίου, την επόμενη πενταετία.

