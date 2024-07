Ρομπέρτα Μέτσολα: Με σχεδόν απόλυτη πλειοψηφία η επανεκλογή της – Τι είπαν στην «Κ» συνεργάτες της

Με σχεδόν απόλυτη πλειοψηφία 90,2% επανεξελέγη πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Ρομπέρτα Μέτσολα, η εκλογή της οποίας σηματοδότησε και την έναρξη της 10ης νομοθετικής περιόδου και τον νέο πενταετή κύκλο.

Από τα 623 έγκυρα ψηφοδέλτια, η Ρομπέρτα Μέτσολα έλαβε 562 ψήφους, ενώ η έτερη υποψήφια για πρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου από την Αριστερά, Ιρένε Μοντέρο έλαβε 61 ψήφους. Η εκλογή της πάντως αποτελεί «ηχηρό» μήνυμα των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων, όπως αναγνώρισε και η ίδια.

«Αυτό θα είναι ένα ισχυρό κοινοβούλιο σε μια ισχυρή ένωση» τόνισε στην ομιλία της αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ως βουλευτές έναν αποδυναμωμένο ρόλο» είπε χαρακτηριστικά.

Η Ρομπέρτα Μέτσολα κάλεσε τους ευρωβουλευτές να επαγρυπνούν και να είναι υπόλογοι και ανοιχτοί, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα του κοινοβουλίου.

«Η πόρτα μου θα παραμένει πάντα ανοιχτή. Τα μέλη θα αντιμετωπίζονται δίκαια και με αξιοπρέπεια» σημείωσε. «Ως πρόεδρος, γνωρίζετε ότι είμαι σε θέση να υπερασπιστώ το Κοινοβούλιό μας και να χτίσω γέφυρες πέρα από το πολιτικό χάσμα».

Σε αυτό το χαρακτηριστικό της γνώρισμα αποδίδουν στενοί συνεργάτες της την επανεκλογή της με απόλυτη σχεδόν πλειοψηφία, που δεν έχει μάλιστα σημειωθεί ξανά.

Μιλώντας στην «Κ» ανέφεραν ότι δύο είναι οι λόγοι που η Ρομπέρτα Μέτσολα είναι ιδιαίτερα δημοφιλής: είχε πάντα ανοιχτή την πόρτα της σε όλους τους ευρωβουλευτές για κάθε πρόβλημα που τους απασχολούσε και επίσης, πάντα επιχειρούσε να «χτίζει γέφυρες» ανάμεσα στις ευρωομάδες, ώστε να επιτυγχάνεται συμβιβασμός.

«Η ηγεσία σου και το πάθος για την Ευρώπη είναι πιο απαραίτητα από ποτέ» σχολίασε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην πλατφόρμα X στο συγχαρητήριο μήνυμά της για την επανεκλογή της Ρομπέρτα Μέτσολα, ενώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ σημείωσε ότι «το Συμβούλιο δεσμεύεται να συνεχίσει να συνεργάζεται με το Ευρωκοινοβούλιο για μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ενωση για τους πολίτες μας».

