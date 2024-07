Τραμπ: Οι λόγοι πίσω από την επιλογή Βανς ως υποψήφιου αντιπροέδρου

Το 2016, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε τον κυβερνήτη της Ιντιάνα Μάικ Πενς ως υποψήφιο αντιπρόεδρό του, θεωρήθηκε ευρέως ως μια προσπάθεια να προσεταιριστεί τους ευαγγελικούς χριστιανούς ψηφοφόρους που μπορεί να ήταν επιφυλακτικοί στο να τον υποστηρίξουν, καθώς ήταν τρις παντρεμένος και πρώην Δημοκρατικός.

Αυτή τη φορά, επέλεξε τον γερουσιαστή του Οχάιο Τζέι Ντι Βανς, μία επιλογή του προσφέρει κάποια εικόνα για τη στρατηγική της προεκλογικής εκστρατείας του πρώην προέδρου – και, ενδεχομένως, για το πώς θα κυβερνούσε αν επέστρεφε στον Λευκό Οίκο.

Η επιλογή υποδηλώνει ότι ο Τραμπ γνωρίζει ότι αυτές οι εκλογές θα κερδηθούν και θα χαθούν σε μια χούφτα βιομηχανικών μεσοδυτικών πολιτειών.

Ο κ. Βανς, ο οποίος κατάγεται από το Οχάιο, απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του “Hillbilly Elegy“, το οποίο μιλάει για την ανατροφή του σε εργατικό περιβάλλον και για το πώς αυτή επηρέασε την πολιτική και την κοσμοθεωρία του.

Με αυτό το υπόβαθρό του, ο Βανς εκτιμάται ότι είναι σε καλή θέση να συνδεθεί και να ενεργοποιήσει το είδος των λευκών ψηφοφόρων της εργατικής τάξης που παρέδωσαν οριακά τις εν λόγω πολιτείες στον Τραμπ το 2016.

Ο πρώην πρόεδρος το είπε ξεκάθαρα στην ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την οποία ανακοίνωσε την απόφασή του, γράφοντας ότι ο υποψήφιος αντιπρόεδρός του «θα επικεντρωθεί σθεναρά στους ανθρώπους για τους οποίους αγωνίστηκε τόσο λαμπρά, τους Αμερικανούς εργάτες και αγρότες στην Πενσιλβάνια, το Μίσιγκαν, το Ουισκόνσιν, το Οχάιο, τη Μινεσότα και πολύ πιο πέρα».

Just overwhelmed with gratitude.

What an honor it is to run alongside President Donald J. Trump. He delivered peace and prosperity once, and with your help, he’ll do it again.

Onward to victory!

— J.D. Vance (@JDVance1) July 16, 2024