Χούθι: Βίντεο με την επίθεση στο υπό ελληνική διαχείριση «Chios Lion»

Προπαγανδιστικό βίντεο με τη στιγμή της επίθεσης στο υπό ελληνική διαχείριση δεξαμενόπλοιο «Chios Lion» δημοσιοποίησαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Το δεξαμενόπλοιο με σημαία Λιβερίας φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV).

Οπως αποτυπώνεται στο βίντεο, από την επίθεση προκλήθηκε έκρηξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το «Chios Lion» υπέστη ζημιές αλλά το πλήρωμα είναι ασφαλές.

VIDEO OF THE DAY: The Houthis of Yemen have released a propaganda video of their attack against the oil tanker MT Chios Lion using an uncrewed surface vessel (USV). The oil tanker suffered minor damage and the crew is safe | #OOTT pic.twitter.com/CdMr1kz26v

