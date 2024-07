Κίνα: Πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο με τουλάχιστον 16 νεκρούς (βίντεο)

Η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες, Τετάρτη, σε πολυώροφο εμπορικό κέντρο στη νοτιοδυτική Κίνα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων που μεταδόθηκε σήμερα από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).

Η φωτιά εκδηλώθηκε, επισήμως από ακόμη άγνωστη αιτία, χθες βράδυ (τοπική ώρα) στην Τσιγκόνγκ, πόλη περίπου 2,5 εκατ. κατοίκων στην επαρχία Σετσουάν, σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Πεκίνο.

Οι επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και κατάσβεσης έλαβαν τέλος σήμερα περί τις 03.00 (τοπική ώρα· χθες στις 22.00 ώρα Ελλάδας), ανέφερε το Νέα Κίνα, επικαλούμενο αξιωματούχους των τοπικών υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

🇨🇳

Shopping mall fire kills 16 in China’s Zigong, Sichuan Province

Fire breaks out at around 6 last night. Footage shows thick smoke rising from the mall, and many people are trapped inside the building.

Preliminary information indicated the fire was caused by construction work. pic.twitter.com/S7qXx8nHLv

