Αδειάζει η κλεψύδρα για Μπάιντεν και Δημοκρατικούς

Η απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξέτρεψε για λίγο τη δημόσια προσοχή από το στρατόπεδο των Δημοκρατικών και την πολυσυζητημένη προεδρική υποψηφιότητα του Τζο Μπάιντεν.

Ωστόσο, από χθες, οι πιέσεις προς τον Αμερικανό πρόεδρο να αποσύρει την υποψηφιότητά του έχουν ενταθεί εκ νέου, «τροφοδοτούμενες» όχι μόνο από νέες φωνές μεταξύ των Δημοκρατικών, αλλά και από την ίδια την υγεία του Μπάιντεν – ο οποίος διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό και θα παραμείνει σε απομόνωση για κάποιες ημέρες στην οικία του, στο Ντελαγουέρ, ακυρώνοντας προεκλογική του ομιλία στο Λας Βέγκας.

Στις εκκλήσεις για αντικατάσταση της υποψηφιότητας Μπάιντεν προστέθηκαν, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων, εσχάτως δύο στελέχη με βαρύνουσα επιρροή στο Δημοκρατικό Κόμμα, η Νάνσι Πελόζι και ο Τσακ Σούμερ.

Οπως μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο τέσσερις πηγές με γνώση του θέματος, η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων μίλησε προ ημερών τηλεφωνικά με τον Τζο Μπάιντεν, εκφράζοντάς του την ανησυχία της πως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως δεν έχει τη δυναμική να κερδίσει τον Τραμπ.

Όπως φέρεται να του τόνισε η Πελόζι, αν παραμείνει στην κούρσα ενδέχεται να θέσει εν αμφιβόλω τις πιθανότητες του κόμματος να ανακτήσει την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η ίδια, πάντως, απέφυγε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να καλέσει ρητώς τον Μπάιντεν σε παραίτηση.

Την περασμένη εβδομάδα, η βουλευτής από το 1987 έως και σήμερα και επί σειρά ετών σύμμαχος του Τζο Μπάιντεν, προκάλεσε αίσθηση σε συνέντευξή της όταν είπε πως «εναπόκειται στον πρόεδρο να αποφασίσει αν θα είναι υποψήφιος. Ολοι τον ενθαρρύνουμε να πάρει αυτή την απόφαση, διότι ο χρόνος τελειώνει».

Παράλληλα, σύμφωνα με το ABC News που επικαλείται δικές του πηγές, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ φέρεται να είπε στον πρόεδρο κατά τη διάρκεια συνάντησής τους το Σάββατο πως το καλύτερο για τη χώρα και την παράταξη θα ήταν να τερματίσει την εκστρατεία για την επανεκλογή του. Επισήμως, η πλευρά Σούμερ διαψεύδει τις πληροφορίες αυτές κάνοντας λόγο για «αβάσιμη σεναριολογία».

Ωστόσο, ακόμη και η συχνότητα και το περιεχόμενο της «σεναριολογίας» αυτής μαρτυρούν τον προβληματισμό, αν όχι τον πανικό, εντός των Δημοκρατικών. Οι λεπτομέρειες που ήρθαν στο φως σχετικά με τη συζήτηση του Αμερικανού προέδρου με Σούμερ αποτέλεσαν την πιο πρόσφατη ένδειξη ότι κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών προσπαθούν να καταστήσουν απόλυτα σαφείς τις θέσεις τους στον Μπάιντεν.

Στο ίδιο μήκος κύματος με τον Σούμερ κινήθηκε και ο ηγέτης της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις. Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ανταμ Σιφ, επίσης στέλεχος με επιρροή, έγινε χθες ο 20ός κοινοβουλευτικός της παράταξης που κάλεσε δημόσια τον Μπάιντεν, 81 ετών, να αποσυρθεί.

Κι ενώ η προεκλογική καμπάνια του Μπάιντεν, αλλά και η κομματική σύμπνοια διέρχεται κρίση, ο ίδιος διαγνώστηκε θετικός στην Covid-19 το απόγευμα της Τετάρτης. Σύμφωνα με τους New York Times, αυτό αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για τον Αμερικανό πρόεδρο, καθώς οι συνεργάτες του ήλπιζαν να αυξήσουν τις δημόσιες εμφανίσεις του, σε μια προσπάθεια να αναδείξουν τον δυναμισμό και την ικμάδα του στην προεκλογική κούρσα, κόντρα στις ανησυχίες περί σωματικής και πνευματικής κόπωσης.

A maskless Biden VERY SLOWLY descends the short stairs as he arrives in Delaware for his “self-isolation” after allegedly testing positive for COVID pic.twitter.com/dGOAQ1wtTe

Μάλιστα, αυτό το «πάγωμα» των δημόσιων εμφανίσεων έρχεται εν μέσω του πανηγυρικού συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι, όπου ο Τραμπ εμφανίζεται κυρίαρχος και οι Ρεπουμπλικανοί συσπειρωμένοι όσο ποτέ άλλοτε γύρω από την υποψηφιότητά του.

Στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, ο πρόεδρος Μπάιντεν εμφανίστηκε στην εκπομπή «Morning Joe» του MSNBC εν μέσω των εκκλήσεων των Δημοκρατικών για αντικατάστασή του στο προεδρικό «ψηφοδέλτιο» διατρανώνοντας πως διαθέτει την εντολή να συνεχίσει.

«Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ο μέσος όρος των Δημοκρατικών ψηφοφόρων εκεί έξω εξακολουθεί να με θέλει υποψήφιο», δήλωσε ο Μπάιντεν.

Επρόκειτο για ένα επιχείρημα που αποδυναμώθηκε μόλις χθες, με μια σημαντική νέα δημοσκόπηση που δείχνει πως, στην πραγματικότητα, σχεδόν τα δύο τρίτα των Δημοκρατικών θέλουν την αποχώρηση του Μπάιντεν.

Όπως καταδεικνύει η δημοσκόπηση του AP-NORC, το 65% των Δημοκρατικών δήλωσε ότι ο Μπάιντεν «θα πρέπει να αποσυρθεί και να επιτρέψει στο κόμμα του να επιλέξει άλλον υποψήφιο».

Το ποσοστό αυτό είναι εννέα μονάδες μεγαλύτερο από το προηγούμενο υψηλό – μια δημοσκόπηση της Washington Post/ABC News/Ipsos την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την οποία το 56% δήλωνε ότι ο Μπάιντεν «πρέπει να κάνει στην άκρη και να αφήσει κάποιον άλλον να κατέβει υποψήφιος».

Ακόμη πιο ανησυχητικά για τους Δημοκρατικούς είναι τα στοιχεία που ήρθαν σε αυτούς τις τελευταίες ημέρες και αποκαλύπτουν την έκταση της πολιτικής ζημιάς που θα μπορούσε να προκληθεί στα κορυφαία στελέχη του κόμματος αν συνεχίζουν να στηρίζουν τον κ. Μπάιντεν. Ειδικότερα, μια δημοσκόπηση δείχνει ότι οι ψηφοφόροι έχουν βαθιά δυσπιστία απέναντι σε εκλεγμένους αξιωματούχους που εγγυώνται τη διανοητική ικανότητα του προέδρου και τον υποστηρίζουν.

Η ολέθρια εμφάνιση του προέδρου των ΗΠΑ στο ντιμπέιτ με τον Τραμπ τον περασμένο μήνα, οι ασυνεπείς δημόσιες εμφανίσεις του και η αρνητική του εικόνα στις δημοσκοπήσεις έχουν πυροδοτήσει ένα αίσθημα έντονης ανησυχίας μεταξύ των Δημοκρατικών.

Εδώ και καιρό, ένα ερώτημα πλανάται επίμονο πάνω από τη χώρα: Τι θα οδηγούσε τον Μπάιντεν να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα; Κατά τα λεγόμενά του, μόνον τρεις παράγοντες θα τον ανάγκαζαν να εξετάσει το ενδεχόμενο της παραίτησης: Η υγεία, οι δημοσκοπήσεις και ο… Θεός.

Σε συνέντευξή του χθες, δήλωσε πως θα επανεξέταζε την απόφασή του να παραμείνει στην προεδρική κούρσα αν οι γιατροί του έλεγαν ότι πάσχει από κάποιο πρόβλημα.

«Αν είχα κάποιο ιατρικό πρόβλημα που θα προέκυπτε», είπε ο Μπάιντεν, όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει κάτι που θα τον έκανε να αναθεωρήσει σχετικά με την υποψηφιότητά του. «Αν οι γιατροί έρχονταν και μου έλεγαν: “Εχεις το τάδε, το δείνα πρόβλημα”», σημείωσε.

Την περασμένη εβδομάδα, είχε παραδεχτεί πως μόνο οι πιο δυσοίωνες δημοσκοπήσεις θα τον ανάγκαζαν να εγκαταλείψει. «Δεν θα αναθεωρούσα την υποψηφιότητά μου, εκτός αν έρχονταν και μου έλεγαν “δεν υπάρχει περίπτωση νίκης”. Κανείς δεν το λέει αυτό, όμως, καμία δημοσκόπηση» είχε πει τότε, ερωτηθείς σχετικά.

Σε συνέντευξή του στον Τζορτζ Στεφανόπουλο του ABC στις 5 Ιουλίου, ο κ. Μπάιντεν είπε χαριτολογώντας πως μόνο η… θεία παρέμβαση θα μπορούσε να του αλλάξει γνώμη. «Θέλω να πω, αν ο Παντοδύναμος Κύριος κατέβαινε και έλεγε, “Τζο, βγες από την κούρσα”, θα έβγαινα από την κούρσα», είπε. «Αλλά ο Παντοδύναμος Κύριος δεν κατεβαίνει».

ABC’s George Stephanopoulos: “If you can be convinced that you cannot defeat Donald Trump, will you stand down?”

President Biden: “Well, it depends. If the Lord Almighty comes down and tells me that, I might do that.”https://t.co/FW1r86g9Ib pic.twitter.com/pIoNHTg4ou

