Σπάνιες εικόνες από ακριβοθώρητη φυλή του Αμαζονίου – Υλοτόμοι τους εκτοπίζουν από τη γη τους

Εξαιρετικά σπάνιες εικόνες από τους Mashco Piro, μια φυλή αυτοχθόνων που ζει μακριά από τον λεγόμενο πολιτισμό, στα βάθη του Περουβιανού Αμαζονίου, δόθηκαν στη δημοσιότητα από οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ιθαγενών.

Η Mashco Piro πιστεύεται πως είναι η μεγαλύτερη κοινότητα αυτοχθόνων που ζει αποκομένη, χωρίς καμία επικοινωνία με τον κόσμο. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες, μέλη της φυλής εθεάθησαν στις όχθες του ποταμού Λας Πιέδρας, λίγα χιλιόμετρα από την περιοχή όπου αρκετές εταιρείες υλοτομίας έχουν εξασφαλίσει από την κυβέρνηση άδειες εκμετάλλευσης της γης.

Σύμφωνα με τη Survival International, η οποία δημοσίευσε τις εικόνες, πάνω από από 50 μέλη του Mashco Piro εμφανίστηκαν κοντά στο απομακρυσμένο χωριό της ζούγκλας Monte Salvado στο νοτιοανατολικό Περού και 17 κοντά στο γειτονικό χωριό Puerto Nuevo.

«Αυτή είναι μια αδιάψευστη απόδειξη ότι πολλοί Mashco Piro ζουν σε αυτή την περιοχή, την οποία η κυβέρνηση όχι μόνο απέτυχε να προστατεύσει, αλλά στην πραγματικότητα πούλησε σε εταιρείες υλοτομίας», δήλωσε ο Αλφρέντο Βάργκας Πίο, πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης ιθαγενών Fenamad, σε δελτίο τύπου.

Ο ίδιος εξέφρασε την ανησυχία πως υπάρχει ο φόβος οι υλοτόμοι να φέρουν νέες ασθένειες στην περιοχή, αποδεκατίζοντας τους Mashco Piro, αλλά και να προκληθούν βίαια επεισόδια μεταξύ των δύο πλευρών.

❗️ New & extraordinary footage released today show dozens of uncontacted Mashco Piro Indigenous people in the Peruvian Amazon, just a few miles from several logging companies.

Read the news: https://t.co/g9GrZlf3XB pic.twitter.com/fZv5rryzVp

— Survival International (@Survival) July 16, 2024