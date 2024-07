Τηλεφωνική συνομιλία Ερντογάν – Τραμπ

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή της η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας:

President Recep Tayyip Erdoğan spoke by phone with Donald Trump, the 45th President of the United States and presidential nominee.

The call addressed the assassination attempt on Trump and the ensuing developments.

During the call, President Erdoğan once again condemned the…

— Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) July 18, 2024