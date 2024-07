Τραμπ: Εθνος σε παρακμή οι ΗΠΑ – Εγώ είμαι η λύση

Ασφαλής διότι είχε τον Θεό μαζί του, ανέφερε ότι αισθανόταν ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του το περασμένο Σάββατο, όπως δήλωσε σήμερα, Παρασκευή, τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος) αποδεχόμενος το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, στις 5 Νοεμβρίου, και δηλώνοντας ότι έρχεται «μια απίστευτη νίκη».

Στη μακροσκελέστατη ομιλία του στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, που μόλις ολοκληρώθηκε στο Μιλγουόκι, ο τέως πρόεδρος και εκ νέου υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο αποδέχθηκε και τυπικά το χρίσμα του κόμματός του, λέγοντας: «Με πίστη και αφοσίωση, αποδέχομαι υπερήφανα το χρίσμα σας».

Προέβλεψε, δε, «απίστευτη νίκη» στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, υποσχόμενος «τα τέσσερα ομορφότερα χρόνια στην Ιστορία» των ΗΠΑ, αν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Επιχείρησε εξάλλου να φανεί ενωτικός, λίγα εικοσιτετράωρα μετά την απόπειρα δολοφονίας του στην Πενσιλβάνια: «Είμαι υποψήφιος για να γίνω ο πρόεδρος όλης της Αμερικής, όχι της μισής», διαβεβαίωσε, και ζήτησε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή προς τιμήν του πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του όταν ένοπλος αποπειράθηκε να τον δολοφονήσει στην Πενσιλβάνια.

«Παρά την ειδεχθή επίθεση αυτή, είμαστε απόψε ενωμένοι (και) πιο αποφασισμένοι από ποτέ», δήλωσε ο κ. Τραμπ, που αναφέρθηκε λεπτομερώς στην απόπειρα δολοφονίας του. Μόλις άκουσε τα πυρά, «κατάλαβα αμέσως πως ήταν κάτι πολύ σοβαρό, πως δεχόμασταν επίθεση», αφηγήθηκε, στην πρώτη του δημόσια ομιλία μετά την απόπειρα, ακόμη φορώντας επίδεσμο στο δεξί του αυτί.

«Αίμα κύλαγε παντού. Κι όμως, με κάποιον τρόπο αισθανόμουν ασφαλής, γιατί είχα τον Θεό μαζί μου», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια 14 ολόκληρων λεπτών αναλυτικής περιγραφής της απόπειρας, όπως τη βίωσε πέντε ημέρες νωρίτερα.

Οταν μάλιστα επανέλαβε εκείνο που είχε δηλώσει σε συνέντευξή του, ότι λόγω της απόπειρας «κανονικά δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ», το ακροατήριο φώναξε: «Ναι εδώ είσαι!» («Yes you are!»).

Γρήγορα, πάντως, εγκατέλειψε τον ενωτικό χαρακτήρα της εισαγωγής του, στρεφόμενος σε μια επιθετική ρητορική κατά της διοίκησης Μπάιντεν, η οποία, όπως είπε «καταστρέφει» τη χώρα. Όπως ισχυρίστηκε, χωρίς να παράσχει στοιχεία, οι νομικές περιπέτειες και οι ποινικές διώξεις του ήταν μέρος μιας συνωμοσίας των Δημοκρατικών. Προέβλεψε πως ο Μπάιντεν θα ξεκινήσει τον «Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο» και έκανε λόγο για «εισβολή» μεταναστών από τα νότια σύνορα.

Ο Τραμπ δεσμεύτηκε στην ομιλία του –σε μεγάλο βαθμό εκτός κειμένου– να βάλει τέλος στην είσοδο παράτυπων μεταναστών στη χώρα του από την «πρώτη ημέρα» της ενδεχόμενης νέας θητείας του, «κλείνοντας τα σύνορα», αλλά και να ολοκληρώσει την οικοδόμηση του αντιμεταναστευτικού τείχους στη μεθόριο με το Μεξικό.

«Θα βάλω τέλος στην κρίση της παράνομης μετανάστευσης κλείνοντας τα σύνορά μας και τελειώνοντας το τείχος», διαβεβαίωσε ο πρώην πρόεδρος, προσθέτοντας ότι θα εφαρμόσει «τη μεγαλύτερη επιχείρηση απελάσεων στην Ιστορία», επανερχόμενος έτσι στα μεγαλεπήβολα σχέδιά του για το πρόβλημα, που σκόνταψαν σε πολλά εμπόδια, και στις δικαστικές αίθουσες, κατά την πρώτη θητεία του.

Παράλληλα, υποσχέθηκε πως θα «σώσει» τη χώρα από την «ανίκανη και αποτυχημένη» κυβέρνηση του Δημοκρατικού διαδόχου του Τζο Μπάιντεν, επαναλαμβάνοντας τη θεωρία του πως η Αμερική είναι «έθνος σε παρακμή» και πως ο νυν πρόεδρος σύρει τον κόσμο σε Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ισχυρίστηκε, δε, ότι ο ίδιος είναι ικανός να σταματά «πολέμους με ένα τηλεφώνημα».

Αναφερόμενος στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, υποστηρίζοντας πως «δεν θα ξεσπούσε ποτέ» αν ήταν εκείνος πρόεδρος, ενώ απευθυνόμενος σε «όλο τον κόσμο» τόνισε «σας λέω το εξής: οι όμηροί μας το καλό που σας θέλω να έχουν επιστρέψει προτού αναλάβω την εξουσία, γιατί αλλιώς θα το πληρώσετε πολύ ακριβά», προφανώς αναφερόμενος στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Ευρύτερα, ο κ. Τραμπ παρουσίασε τον εαυτό του ως ηγέτη με μεγάλο διεθνές κύρος, ικανό να βάλει τέλος σε συρράξεις «μ’ ένα τηλεφώνημα», υπενθυμίζοντας τις διαπραγματεύσεις του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Πιστεύω πως του λείπω», χαριτολόγησε ο κ. Τραμπ, υποσχόμενος πως, αν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, η Βόρεια Κορέα, χώρα που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, θα σταματήσει τις πυραυλικές δοκιμές.

«Οι αντίπαλοί μας κληρονόμησαν έναν ειρηνικό κόσμο και τον μεταμόρφωσαν σ’ έναν πλανήτη σε πόλεμο (…) Δείτε την επίθεση εναντίον του Ισραήλ. Δείτε τι γίνεται στην Ουκρανία», ανέφερε.

