Επίθεση με drone στο κέντρο του Τελ Αβίβ – Ενας νεκρός

Η έκρηξη στο κέντρο του Τελ Αβίβ, που κατά τις «πρώτες ενδείξεις» οφειλόταν σε επίθεση με drone, είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι δύο ελαφρά, δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Ζάκι Χέλερ, εκπρόσωπος του Ερυθρού Aστρου του Δαβίδ (Magen David Adom), του ισραηλινού αντίστοιχου του Ερυθρού Σταυρού.

מטורף: תיעוד פיצוץ הכטב”מ בעיר תל אביב, שומעים זמזום ואז פיצוץ אדיר!

Crazy: Documentation of the UAV explosion in the city of Tel Aviv, you hear a hum and then a huge explosion! https://t.co/DOYFImMPZF pic.twitter.com/wMtqBZHjRg

— יענקי כהן | Yanki Coen (@yankicoen) July 19, 2024