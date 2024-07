Ισχυρός σεισμός 7,3 Ρίχτερ στη Χιλή

Ισχυρός σεισμός έπληξε τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος) τη Χιλή.

Ειδικότερα, ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,3 Ρίχτερ και είχε επίκεντρο την περιοχή Σαν Πέδρο ντε Ατακάμα.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 128 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το EMSC, ενώ δεν έχει υπάρξει μέχρι αυτή τη στιγμή κάποια προειδοποίηση για τσουνάμι.

🔔#Earthquake (#sismo) M7.3 occurred 44 km SE of San Pedro de Atacama (#Chile) 29 min ago (local time 21:50:47). More info at:

— EMSC (@LastQuake) July 19, 2024