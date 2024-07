«Eπεσαν» τα συστήματα τραπεζών, αεροπορικών εταιρειών και ΜΜΕ λόγω προβλήματος στα Windows

Τράπεζες, αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί και σούπερ μάρκετ τέθηκαν εκτός λειτουργίας μετά την εμφάνιση της λεγόμενης «μπλε οθόνης του θανάτου», του μηνύματος σφάλματος που επιδεικνύεται στην οθόνη ενός υπολογιστή από τα Windows.

Οπως μεταδίδει ο Guardian, χρήστες στην Αυστραλία άρχισαν να αναφέρουν προβλήματα νωρίτερα. Οι αυστραλιανές τραπεζικές εφαρμογές και τα συστήματα σούπερ μάρκετ επηρεάστηκαν επίσης. Επιπλέον, οι αυστραλιανοί ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί Australian Broadcasting Corporation και Sky News επιβεβαίωσαν ότι αντιμετώπισαν δυσκολίες στη μετάδοση των προγραμμάτων τους.

Στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, οι πληροφορίες εξαφανίστηκαν από τους πίνακες αναχωρήσεων. Σε ανακοίνωσή της προς τους επιβάτες, η αεροπορική εταιρεία Jetstar ανέφερε ότι ένα «πρόβλημα με τη Microsoft» κατέστησε αδύνατη την πραγματοποίηση check-in των επιβατών.

Melbourne Airport is experiencing a global technology issue which is impacting check-in procedures for some airlines. Passengers flying with these airlines this afternoon are advised to allow a little extra time to check-in. Please check with your airline for flight updates. pic.twitter.com/pFjOjReMKX

— Melbourne Airport (@Melair) July 19, 2024