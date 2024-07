Τι γνωρίζουμε έως τώρα για το παγκόσμιο «μπλακ άουτ» των Windows

Αεροδρόμια, δίκτυα μεταφορών, εταιρείες και Μέσα Ενημέρωσης σε πολλές γωνιές του πλανήτη αντιμετωπίζουν από το πρωί σοβαρά λειτουργικά προβλήματα έπειτα από ψηφιακό «βραχυκύκλωμα» των Windows.

Ο CEO της Crowdstrike, της εταιρείας κυβερνοασφάλειας η οποία συνδέεται με τη Microsoft και έχει βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης, απέδωσε την κατάρρευση σε μια προβληματική ενημέρωση λογισμικού.

Σύμφωνα με όλες τις αναφορές αξιωματούχων, δεν υπάρχει προς το παρόν καμία ένδειξη για κυβερνοεπίθεση.

Μικρής κλίμακας έως τώρα οι δυσλειτουργίες στην Ελλάδα. Περιορισμένα τα προβλήματα στο «Ελ. Βενιζέλος», αν και μένει να φανεί τις επόμενες ώρες ο αντίκτυπος από τις «αναταράξεις» στην παγκόσμια αλυσίδα των αερομεταφορών.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News στη Βρετανία έμεινε για μερικές ώρες εκτός «αέρα». Χάος επικρατεί με τις πτήσεις σε δεκάδες αεροδρόμια, η μεγαλύτερη σιδηροδρομική εταιρεία στη Βρετανία ανακοίνωσε στο επιβατικό κοινό ότι θα υπάρξουν προβλήματα στα δρομολόγια, ενώ τράπεζες, καταστήματα, σούπερ μάρκετ και άλλοι οργανισμοί εξακολουθούν να επηρεάζονται από το «μπλακ άουτ».

Εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, οργανισμών τηλεποικοινωνιών, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δίκτυα και σούπερ μάρκετ έχουν αναφέρει προβλήματα στις υπηρεσίες τους.

Αεροπορικές γραμμές έχουν επίσης επηρεαστεί, με πτήσεις αμερικανικών εταιρειών, όπως των American Airlines, Delta Airlines και United Airlines, να έχουν διακοπεί. Αεροδρόμια στη Γερμανία και την Ισπανία έχουν επίσης αναφέρει προβλήματα.

Εκτός δικτύου τέθηκαν και οι σαρωτές στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου.

Καθυστερήσεις έχουν καταγραφεί στο αεροδρόμιο του Stansted. Ανάλογες καταστάσεις έχουν διαμορφωθεί και στο Αμστερνταμ και το Βερολίνο.

Οπως μεταδίδει το BBC, περισσότερες από 1.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί σήμερα σε όλο τον κόσμο μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την εταιρεία αεροπορικών αναλύσεων Cirium.

Ο αριθμός αυτός –επί του παρόντος 1.078– θα αυξηθεί όσο αυξάνονται οι επιπτώσεις του «μπλακ άουτ».

Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι η σημερινή ημέρα επρόκειτο να είναι η πιο πολυσύχναστη ημέρα για τις αναχωρήσεις πτήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι στιγμής φέτος, με περισσότερες από 3.200 προγραμματισμένες αναχωρήσεις – ο υψηλότερος αριθμός ημερήσιων αναχωρήσεων από τον Οκτώβριο του 2019.

Ταυτόχρονα, η γραμμή έκτακτης ανάγκης 911 στην αμερικανική πολιτεία της Αλάσκα «έπεσε», σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων. Υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου αντιμετώπισαν επίσης προβλήματα, ενώ «έπεσε» και η ηλεκτρονική πλατφόρμα ραντεβού ασθενών του βρετανικού Συστήματος Υγείας.

Αναφορές για προβλήματα έχουν γίνει παγκοσμίως σε πολλές περιοχές του πλανήτη, όπως σε αρκετές χώρες της Ευρώπης αλλά και στην Ινδία, στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Η αιτία της διακοπής εξακολουθεί επισήμως να διερευνάται.

CrowdStrike is actively working with customers impacted by a defect found in a single content update for Windows hosts. Mac and Linux hosts are not impacted. This is not a security incident or cyberattack. The issue has been identified, isolated and a fix has been deployed. We…

— George Kurtz (@George_Kurtz) July 19, 2024