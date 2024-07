Ο «άλλος» Βανς του Γέιλ

Lux et Veritas, «Φως και Αλήθεια», είναι το επίσημο ρητό του Πανεπιστημίου του Γέιλ, που βρίσκεται στο Νιου Χέιβεν και φιλοξενεί την πιο διάσημη νομική σχολή των ΗΠΑ. Εκεί ήταν που φοίτησε ο Τζ. Ντ. Βανς από το 2010 έως το 2013, μια τριετία που ο ίδιος παραδέχεται πως άλλαξε ραγδαία την πορεία της ζωής του. Παρότι όμως το Γέιλ «φώτισε» το μονοπάτι του 39χρονου υποψηφίου αντιπροέδρου του Ντόναλντ Τραμπ με ανεκτίμητες διασυνδέσεις, η παρουσία του εκεί, σύμφωνα με ανθρώπους που διασταυρώθηκαν μαζί του, γεννάει εύλογα ερωτήματα για την ειλικρίνεια της σημερινής πολιτικής του περσόνας. Συμφοιτητές και καθηγητές του Βανς από τα χρόνια του στο Γέιλ θυμούνται μια αλλιώτικη προσωπικότητα με εμφανώς διαφορετικό ιδεολογικό προσανατολισμό. «Ηταν χαρισματικός και πράος άνθρωπος, πολύ φιλικός μαζί μου τις λίγες φορές που τον συναναστράφηκα στο campus», περιγράφει ένας νεότερος συμφοιτητής του που μοιράστηκε τις αναμνήσεις του με την «Κ». Παρότι δεν τον γνώρισε αρκετά, ένιωθε «μια ταύτιση μαζί του», εξηγεί, καθώς η οικογένειά του προέρχεται επίσης από την εργατική τάξη. «Ηταν μεν συντηρητικός, αλλά καθόλου ακραίος». Στενότεροι φίλοι του, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ήταν οι 15 συμφοιτητές που βρίσκονταν μαζί του σε μια μικρή υποομάδα σπουδαστών, το πρώτο εξάμηνο του 2010, υπό την εποπτεία της διάσημης ακαδημαϊκού Εϊμι Τσούα.

Η συγγραφέας του Battle Hymn of the Tiger Mother και μέντορας του Βανς στο συγγραφικό αυτοβιογραφικό του ταξίδι περιγράφει κι εκείνη μια διαφορετική εικόνα του «χιλμπίλη» από το Μίντλταουν του Οχάιο. «Η καλύτερη φίλη του Τζέι Μπι εκείνη την περίοδο ήταν μια λεσβία, με εντελώς αντίθετες, προοδευτικές πολιτικές απόψεις», ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία της στο πανεπιστήμιο του Γέιλ, την οποία παρακολούθησε από κοντά η «Κ». «Τους θυμάμαι να διαφωνούν όλη την ώρα στην τάξη και ύστερα να φεύγουν αγκαλιασμένοι». Αναφέρεται κατά πάσα πιθανότητα στο «Σοφία Νέλσον», σήμερα διεμφυλικό άτομο, που πρόσφατα αποκάλυψε ότι η διαχρονική φιλία του με τον Βανς έληξε άδοξα. «Πλήγωσε τα συναισθήματά μου όταν άρχισε να λέει απεχθή πράγματα για τους τρανς ανθρώπους», ανέφερε σε ρεπορτάζ των New York Times. Hταν ο ίδιος άνθρωπος που, μόλις μερικά χρόνια πριν, είχε καταφτάσει στο σπίτι του Νέλσον με ένα δίσκο από φρεσκοψημένα σπιτικά γλυκά, για να του συμπαρασταθεί για τη χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης στήθους την οποία είχε ολοκληρώσει. Στην ίδια ομάδα των 15 στενών φίλων της Νομικής Σχολής του Γέιλ ανήκε και η μελλοντική σύζυγός του, Ούσα, καθώς και ο Τζαμίλ Τζιβάνι, βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος στο κοινοβούλιο του Καναδά και εγκάρδιος φίλος του Βανς έως σήμερα.

Ο συγκάτοικός του κατά τη διάρκεια του πρώτου του έτους, Τζος ΜακΛόριν, δεν διατηρεί πλέον καμία επικοινωνία. «Τις προηγούμενες ημέρες μίλησα με πολλούς ανθρώπους που κατείχαν ηγετικές θέσεις στην ένωση βετεράνων της νομικής σχολής του Γέιλ», αναφέρει ο ιδρυτής της ένωσης, Κεν Χάρμπο, ο οποίος αποφοίτησε το 2008. «Ο Βανς δεν αντιπροσωπεύει σήμερα τις αξίες που προσπαθήσαμε να προωθήσουμε», συμπληρώνει, κάνοντας λόγο για μια «ξεκάθαρη υποκριτική πορεία».