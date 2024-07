Μέση Ανατολή: Φόβοι για νέα κλιμάκωση μετά την ισραηλινή επίθεση στην Υεμένη

Η λιβανική σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ προειδοποίησε σήμερα το βράδυ ότι οι ισραηλινές επιδρομές κατά των Χούθι – συμμάχων της Χεζμπολάχ – στην Υεμένη, σηματοδοτούν μια «επικίνδυνη» καμπή, εννέα μήνες μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η ανόητη ενέργεια του σιωνιστή εχθρού προαναγγέλλει μια νέα, επικίνδυνη φάση στη σύγκρουση σε ολόκληρη την περιοχή», προειδοποίησε η Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, καθώς και από τους Παλαιστίνιους και τους συμμάχους της Υεμένης.

YEMENI HOUTHI OFFICIAL STATEMENT

ISRAEL BOMBING YEMEN

Nasr El-Din Amer:

“Israeli aggression on Hodeidah Governorate and a fire in Yemen’s main port.

Yemen’s stance with Gaza is firm and will not change, and Yemeni operations supporting Gaza will not stop. The… pic.twitter.com/3ag6XUFiLn

