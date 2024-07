Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή – Σειρήνες στο νότιο Ισραήλ

Η ισραηλινή αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε σήμερα πύραυλο εδάφους-εδάφους που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη, όπως ανακοίνωσε ο στρατός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Arrow 3 κατέρριψε το βλήμα πριν αυτό περάσει σε ισραηλινό έδαφος.

Πριν την αναχαίτιση, σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στην πόλη Εϊλάτ του νότιου Ισραήλ, που βρίσκεται στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, με τους κατοίκους να αναζητούν προστασία σε καταφύγια.

Χθες, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν στρατιωτικούς στόχους των Χούθι κοντά στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης, σε απάντηση του drone που εκτοξεύτηκε από την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση και που έπληξε το Τελ Αβίβ.

BREAKING: YEMENI HOUTHI OFFICIAL STATEMENT

ON ISRAEL BOMBING YEMEN

Nasr El-Din Amer:

“Israeli aggression on Hodeidah Governorate and a fire in Yemen’s main port.

Yemen’s stance with Gaza is firm and will not change, and Yemeni operations supporting Gaza will not stop. The… pic.twitter.com/3ag6XUFiLn

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) July 20, 2024