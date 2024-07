Ομπάμα: Επλεξε το εγκώμιο του Μπάιντεν, χωρίς όμως να κάνει αναφορά στην Κάμαλα

Μαρκοσκελή ανακοίνωση, με την οποία πλέκει το εγκώμιο του Τζο Μπάιντεν, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Μπαράκ Ομπάμα, καλωσορίζοντας επί της ουσίας την απόφαση του 81χρονου νυν προέδρου να αποσυρθεί από την κούρσα για την επανεκλογή του στον Λευκό Οίκο.

Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος χαιρέτισε την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να μην επιδιώξει μια δεύτερη προεδρική θητεία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτή η απόφαση οδηγεί πια τους Δημοκρατικούς «σε αχαρτογράφητα νερά».

Joe Biden has been one of America’s most consequential presidents, as well as a dear friend and partner to me. Today, we’ve also been reminded – again – that he’s a patriot of the highest order.

Here’s my full statement: https://t.co/Bs2ZumFXxe

