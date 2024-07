Ιαπωνία: Διακοπή της γραμμής του τρένου-σφαίρα μεταξύ Τόκιο και Οσάκα λόγω ατυχήματος

Ακόμη και στην κορυφαία στον κόσμο από άποψη σχεδιασμού και ασφάλειας σιδηροδρομική γραμμή, αυτή των ιαπωνικών σιδηροδρόμων, συμβαίνουν απρόοπτα, με τη συγκοινωνία μεταξύ των δύο κυριότερων πόλεων, του Τόκιο και της Οσάκα, να έχει διακοπεί σήμερα, Δευτέρα, το πρωί.

Αιτία της διακοπής της κρίσιμης για την ιαπωνική οικονομία σύνδεσης των δύο μεγαλουπόλεων με το θρυλικό τρένο-σφαίρα Shinkansen ήταν ο εκτροχιασμούς τρένου συντήρησης, ευτυχώς μόνο με έναν τραυματία, σύμφωνα με το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Ο εκτροχιασμός του τρένου στη γραμμή Tokaido Shinkansen σημειώθηκε γύρω στις 3.40 π.μ. ώρα Ιαπωνίας (9.40 μ.μ. της Κυριακής ώρα Ελλάδος) μεταξύ των σταθμών Toyohashi και Mikawa-Anjo στην επαρχία Aichi, με έναν εργάτη συντήρησης να τραυματίζεται στο μέτωπο. Ο εκτροχιασμός φέρεται να προκλήθηκε από πρόσκρουση σε άλλο συρμό.

Η γραμμή Tokaido Shinkansen συνδέει τις πόλεις Τόκιο, Γιοκοχάμα, Ναγκόγια, Κιότο και Οσάκα και τις μεγαλύτερες μητροπολιτικές περιοχές της Ιαπωνίας.

Επίσης τα δρομολόγια στη γραμμή Sanyo Shinkansen, που συνδέει την Οσάκα με τη Χακάτα, στη Φουκουόκα, καθυστέρησαν λόγω του ατυχήματος.

Bullet train services between Tokyo and Osaka were partially suspended Monday due to an accident involving two maintenance vehicles in central Japan, the operator said, affecting many passengers.https://t.co/37YmIorAzg#Japan #KyodoNewsPlus

— Kyodo News | Japan (@kyodo_english) July 22, 2024