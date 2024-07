«Ιστορική απόφαση» – Τι γράφουν τα διεθνή ΜΜΕ για την απόσυρση Μπάιντεν

Για μια «ιστορική κίνηση» κάνουν λόγο κορυφαίες εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα τους, σχολιάζοντας την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να θέσει εαυτόν εκτός κούρσας για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Ο Guardian γράφει στον τίτλο του: «Ο Μπάιντεν εγκαταλείπει την κούρσα», ενώ επιλέγει στο πρωτοσέλιδο φωτογραφία του προέδρου που εμφανίζεται απογοητευμένος.

Οι Financial Times γράφουν: «Ο Μπάιντεν αποσύρεται από την κούρσα για τον Λευκό Οίκο και στηρίζει τη Χάρις ως διάδοχό του». Η «ιστορική απόφαση» τοποθετεί τη Χάρις σε «αχαρτογράφητα νερά», γράφει η εφημερίδα, προσθέτοντας ότι ο Μπάιντεν «έγραψε Ιστορία», καθώς έγινε όχι μόνο ο γηραιότερος πρόεδρος αλλά και «ο πρώτος που παραιτείται οικειοθελώς μετά τον Λίντον Τζόνσον το 1968 και τον Τζορτζ Ουάσινγκτον το 1796».

Just published: front page of the Financial Times, UK edition, Monday 22 July https://t.co/evrwKdjDhG pic.twitter.com/9pDMiWGvV6

