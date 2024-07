Συμφωνία Φατάχ-Χαμάς για σύσταση προσωρινής παλαιστινιακής κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Διάφορες παλαιστινιακές φατρίες συμφώνησαν να βάλουν στην άκρη τις διαφωνίες τους και να συστήσουν παλαιστινιακή κυβέρνηση εθνικής συμφιλίωσης, έστω και προσωρινά, υπογράφοντας τη Διακήρυξη του Πεκίνου το πρωί της Τρίτης στην Κίνα, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η σχετική δήλωση υπογράφηκε στην τελετή λήξης ενός διαλόγου συμφιλίωσης μεταξύ των φατριών που διεξήχθη στο Πεκίνο από την Κυριακή έως σήμερα Τρίτη, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Κίνας CCTV.

Η πρωτοβουλία για τη σύνοδο αυτή ανήκει στο Πεκίνο, το οποίο κάνει λόγο για τη «Δήλωση του Πεκίνου» που υπογράφτηκε την Τρίτη και προβλέπει τη συνεργασία των διάφορων παρατάξεων και οργανώσεων για το καλό όλων των Παλαιστινίων.

Σύμφωνα με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών Γουάνγκ Γι, η συμφωνία προβλέπει τη σύσταση «προσωρινής κυβέρνησης εθνικής συμφιλίωσης» η οποία θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας αφού τερματιστεί ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς στον θύλακο.

Συνολικά 14 παλαιστινιακές φατρίες, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών των αντίπαλων ομάδων Φατάχ και Χαμάς, συναντήθηκαν επίσης με τα μέσα ενημέρωσης, με παρόντα τον κ. Γουάνγκ, ανέφερε το CGTN σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών τονίζει σε δηλώσεις εκπροσώπου του ότι όλες οι παλαιστινιακές φατρίες εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους στο Πεκίνο για τη συμβολή του στη συμφιλίωση του χειμαζόμενου παλαιστινιακού λαού.

