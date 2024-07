Ιαπωνία: Γιατί τα ελάφια της Νάρα λατρεύουν τους τουρίστες

Μία από τις χώρες όπου ο υπερτουρισμός αποτελεί τον νέο πονοκέφαλο για ντόπιους και κυβερνώντες, είναι η Ιαπωνία. Σε ένα έθνος που φημίζεται για τη στωικότητα, την ευγένεια και τους καλούς τρόπους της, οι τοπικές αρχές στρέφονται σε -αυστηρά, κατά περιπτώσεις- μέτρα «αυτοάμυνας» για να αντιμετωπίσουν τη συρροή τουριστών. Δεν παραπονιούνται, όλοι όμως…

Τα διάσημα ελάφια της Νάρα φαίνεται να ωφελούνται από τον μαζικό τουρισμό.

Πώς, όμως;

Τα ελάφια της Νάρα είναι μέρος του ευρύτερου αξιοθέατου που παραδοσιακά επισκέπτονται Ιάπωνες και ξένοι. Ως σήμα κατατεθέν της περιοχής, βρίσκονται παντού, από τουριστικές διαφημίσεις και εισιτήρια τρένων έως σουβενίρ και λούτρινα στα ράφια καταστημάτων.

Κατά την πρόσφατη απογραφή, διαπιστώθηκε πως στο Πάρκο της Νάρα ζούσαν συνολικά 1.325 ελάφια, 313 αρσενικά, 798 θηλυκά και 214 μωρά – κατά 92 άτομα περισσότερα απ’ό,τι πέρυσι.

Παρότι η Νάρα φιλοξενεί αξιοθέατα όπως ο ναός Todaiji, μία από τις μεγαλύτερες ξύλινες κατασκευές στον κόσμο, η πλειονότητα των τουριστών έρχεται για να γνωρίσει τα ελάφια, τα οποία είναι γνωστά για την ευγενική «υπόκλιση», όταν τους δίνεται ένα κράκερ. Οι πάγκοι γύρω από τη Νάρα πωλούν αυτά τα ειδικά σνακ από πίτουρο ρυζιού «Shika Senbei», τα οποία επιτρέπεται να φάνε τα ελάφια.

«Η διαρκής αύξηση του αριθμού των σνακ καταναλώνονται έχει ως αποτέλεσμα την πιο ενεργή αναπαραγωγή των ελαφιών» εξηγεί ο Νομπουγιούκι Γιαμαζάκι από το Ίδρυμα Προστασίας Ελαφιών της Νάρα.

Βεβαίως, η επαφή με τους ανθρώπους δεν έχει μόνο πλεονεκτήματα. Κάποια ελάφια έχουν εξοικειωθεί σε τέτοιο βαθμό με την ανθρώπινη παρουσία γύρω τους ώστε αρπάζουν μόνα τους τις λιχουδιές από τα χέρια των τουριστών.

«Καθώς ο αριθμός των ελαφιών και των ανθρώπων αυξάνεται, αυξάνονται και τα προβλήματα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε καταγράψει αύξηση στα ατυχήματα, με ελάφια να σπρώχνουν ή να δαγκώνουν ανθρώπους» λέει ο ίδιος.

Σύμφωνα με έρευνα από το Nara Women’s University, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν τα σύνορα της χώρας είχαν κλείσει για τον διεθνή τουρισμό, οι «υποκλίσεις» των ελαφιών είχαν μειωθεί. Σημειώνεται πως οι «υποκλίσεις» αυτές απαντώνται μόνο τον πληθυσμό των ελαφιών της Νάρα.

The sika deer (Cervus nippon) in Nara, Japan, are considered sacred because in Shintoism, they are messengers of the gods.

Over the years, the deer have learned to bow in exchange for food, which has become a charming and iconic behavior.

