Δημοσκόπηση: 8 στους 10 Δημοκρατικούς «εγκρίνουν» την αποχώρηση του Μπάιντεν

Νέα δημοσκόπηση του CBS News/YouGov έδειξε ότι το 83% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων των Δημοκρατικών που συμμετείχαν στην έρευνα ενέκριναν την αποχώρηση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν από την κούρσα, ενώ μόλις το 17% την αποδοκίμασε.

Τέσσερις στους δέκα εγγεγραμμένους Δημοκρατικούς δήλωσαν ότι η αποχώρηση του Μπάιντεν τους δίνει μεγαλύτερο κίνητρο να ψηφίσουν, ενώ το 79% εκτιμά ότι το κόμμα θα πρέπει να προτείνει την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, ως αντικαταστάτρια, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Το 45% των ερωτηθέντων εκτιμούν ότι οι πιθανότητες του κόμματος να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων, τον Νοέμβριο έχουν αυξηθεί μετά την ανακοίνωση του Μπάιντεν, έναντι ποσοστού 10% των ερωτηθέντων που υποστηρίζουν ότι οι εκλογικές προοπτικές έχουν χειροτερέψει για τους Δημοκρατικούς.

Το 28% τέλος, εκτιμά ότι εξαρτάται από το ποιος θα είναι ο υποψήφιος και το 17% θεωρεί ότι η αλλαγή υποψηφίου δεν θα κάνει διαφορά.

NEW polling

Nation’s Democrats are reacting positively to Biden’s decision to step aside as party nominee for president

Many say it improves chances of beating Trump this November, and majority back Harris as new nominee

More via @CBSNewsPoll here: https://t.co/rT8EHpj8Uy

1/5 pic.twitter.com/hxZemFSKUw

— Kabir K. / kabirkhanna.bsky.social (@kabir_here) July 22, 2024