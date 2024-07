«Ασε τον ΑμεΑ γιο σου να πεθάνει και φύγε»: Νέο βιβλίο για τον «σκοτεινό» Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ συμβούλευσε τον ανιψιό του να αφήσει τον ΑμεΑ γιο του να πεθάνει και έπειτα «να μετακομίσει στη Φλόριντα», σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο.

«Κάτσε. Τι είπε μόλις τώρα; Πως ο γιος μου δεν με αναγνωρίζει; Και πως πρέπει να τον αφήσω να πεθάνει; Πραγματικά το είπε αυτό το πράγμα», διερωτάται ο Φρεντ Σ. Τραμπ III στο βιβλίο του «All in the Family: The Trumps and How We Got This Way», που κυκλοφορεί την ερχόμενη εβδομάδα. Χαρακτηρίζει, δε, τα σχόλια του θείου του «αποκρουστικά».

Ο Φρεντ Σ. Τραμπ III είναι ο γιος του Φρεντ Τραμπ Jr, του μεγαλύτερου αδελφού του Ντόναλντ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 43 ετών το 1981. Ο ίδιος σήμερα δουλεύει ως μεγαλοστέλεχος του κτηματομεσιτικού τομέα της Νέας Υόρκης, ενώ με τη σύζυγό του, Λίζα, αγωνίζονται για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, όπως ο γιος τους, Γουίλιαμ.

Το βιβλίο «ρίχνει φως στις πιο σκοτεινές γωνιές της αυτοκρατορίας Τραμπ», όπως αναφέρει η σύνοψη στην ιστοσελίδα του εκδοτικού οίκου Simon and Schuster.

Ο «αποκρουστικός» διάλογος

Στο βιβλίο του ο Φρεντ Τραμπ ΙΙΙ περιγράφει ένα τηλεφώνημα στον θείο του μετά την κηδεία του Ρόμπερτ Τραμπ, του μικρότερου αδελφού του τότε προέδρου, το 2020.

Σύμφωνα με τον Φρεντ, ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν τότε «ο μόνος» από τους μεγαλύτερους Τραμπ που εξακολουθούσε να «συνεισφέρει με συνέπεια» στη φροντίδα του Γουίλιαμ.

Επικοινώνησε με τον θείο του, παρότι «πραγματικά δεν αδημονούσα για αυτά τα τηλεφωνήματα» και «κατά πολλούς τρόπους ένιωθα ότι ζητούσα χρήματα που θα έπρεπε να είχα λάβει από τον παππού μου» – τον Φρεντ Τραμπ τον πρεσβύτερο, τον μεγιστάνα των κατασκευών της Νέας Υόρκης, η διαθήκη του οποίου προκάλεσε οικογενειακή διαμάχη.

Ο Φρεντ υποστηρίζει πως τηλεφώνησε στον Ντόναλντ αφότου τον είδε στο Briarcliff, μια οικογενειακή λέσχη γκολφ στο Westchester της Νέας Υόρκης, περιγράφοντας τις αυξημένες ανάγκες του γιου του, το τεράστιο κόστος για τη φροντίδα του και «κάποια πισωγυρίσματα» από τα αδέλφια του Τραμπ.

«Ο Ντόναλντ έκανε ένα δευτερόλεπτο σαν να σκεφτόταν την όλη κατάσταση», γράφει ο Φρεντ Τραμπ ΙΙΙ.

«Δεν ξέρω…», είπε τελικά, αφήνοντας έναν αναστεναγμό. «Δεν σε αναγνωρίζει. Ισως θα έπρεπε να τον αφήσεις να πεθάνει και να μετακομίσεις στη Φλόριντα».

Ο Φρεντ Τραμπ ΙΙΙ συνεχίζει: «Κάτσε! Τι είπε μόλις τώρα; Οτι ο γιος μου δεν με αναγνωρίζει; Οτι πρέπει να τον αφήσω να πεθάνει; Οντως το είπε αυτό; Οτι θα έπρεπε να αφήσω τον γιο μου να πεθάνει… για να μπορέσω να μετακομίσω στη Φλόριντα; Αλήθεια;»

Ο Φρεντ Τραμπ ΙΙΙ υποστηρίζει πως αντέδρασε, αποφεύγοντας πάντως να εμπλακεί σε καυγά. Παρ’ όλα αυτά, «το σχόλιο του Ντόναλντ ήταν αποκρουστικό. Με πόνεσε που τον άκουσα να το λέει αυτό».

«Η αποδοχή και η ανεκτικότητα θα έρθουν μόνο με τη δημόσια εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση», γράφει ο ίδιος. «Και ο Ντόναλντ ίσως να μην το καταλάβει ποτέ αυτό».

Ο ανιψιός Τραμπ παραδέχεται πως δεν θα έπρεπε να έχει καν εκπλαγεί, καθώς είχε ακούσει πρόσφατα τον θείο του να λέει κάτι ανάλογο σε μια συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο με γιατρούς και υπερμάχους των δικαιωμάτων των ΑμεΑ.

Σε εκείνη τη συνάντηση, επίσης το 2020, ο Τραμπ «ακούστηκε σαν να ενδιαφέρεται και μάλιστα να ανησυχεί», γράφει ο Φρεντ.

«Νόμιζα ότι είχε συγκινηθεί από όσα είχαν μόλις περιγράψει οι γιατροί και οι ακτιβιστές στη συνάντηση για το ταξίδι τους με τους ασθενείς τους και τα δικά τους μέλη της οικογένειας. Αλλά έκανα λάθος».

«Απέχθεια» για τα ρατσιστικά σχόλια

Στο βιβλίο –του οποίου αντίγραφο εξασφάλισε ο Guardian– περιγράφεται ακόμη και ένα περιστατικό όπου ο τέως πρόεδρος και νυν υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία να χρησιμοποιεί τη λέξη «nigger», κατηγορώντας αναίτια τους μαύρους για μια ζημιά στο αυτοκίνητό του.

«N*****s», θυμάμαι αηδιασμένος να λέει. «Κοιτάξτε τι έκαναν n*****s» φέρεται να είπε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο απόσπασμα, ο Τραμπ «τσαντίστηκε» όταν είδε χαρακιές στην οροφή του κάμπριο αυτοκινήτου του και το μυαλό του «πήγε κατευθείαν εκεί όπου πηγαίνει μερικές φορές το μυαλό των ανθρώπων όταν αντιμετωπίζουν κάτι άσχημο: Στον φυλετικό διαχωρισμό», γράφει ο Τραμπ III.

Πηγή: Guardian, Forbes