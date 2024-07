Γερμανία: Ακτιβιστές για το κλίμα «μπλόκαραν» και το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης

Το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, το πιο πολυσύχναστο της Γερμανίας, προχώρησε σε προσωρινή αναστολή των πτήσεων μετά από διαδήλωση ακτιβιστών για το κλίμα κοντά στους διαδρόμους του αεροδρομίου.

Οπως μεταδίδει ο Guardian, το αεροδρόμιο ανάρτησε νωρίτερα στο Χ ότι «οι επιβάτες καλούνται να μην μεταβούν στο αεροδρόμιο προς το παρόν», συμβουλεύοντας τους ταξιδιώτες να ελέγξουν σε τι κατάσταση βρίσκεται η πτήση τους. Το tweet διαγράφηκε αργότερα και μια μεταγενέστερη ενημέρωση ανέφερε ότι «οι λειτουργίες επανέρχονται σταδιακά».

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Κάνουμε τα πάντα για να απομακρύνουμε τους ακτιβιστές από τον αεροδιάδρομο».

Σύμφωνα με την ομάδα ακτιβιστών για το κλίμα Letzte Generation («Τελευταία Γενιά»), έξι από τα μέλη της διάνοιξαν τον συρμάτινο φράχτη του αεροδρομίου, προτού φτάσουν «με τα πόδια, με ποδήλατα και σκέιτμπορντ σε διάφορα σημεία γύρω από τους διαδρόμους».

Μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε από την εν λόγω οργάνωση απεικόνιζε έναν διαδηλωτή να κάθεται στην άσφαλτο κρατώντας ένα πανό με το σύνθημα «το πετρέλαιο σκοτώνει».

Υπενθυμίζεται ότι χτες Τετάρτη, το αεροδρόμιο της Κολωνίας-Βόννης, το έκτο μεγαλύτερο της χώρας, ανέστειλε τις πτήσεις για αρκετές ώρες, λόγω παρέμβασης ακτιβιστών, ενώ παρόμοιες ενέργειες σε άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια έχουν αποτραπεί από τις αρχές.

UPDATE 07:51 (UTC+2):

Due to a police operation, air traffic had to be temporarily suspended at FRA. Currently, flight operations are gradually resuming. We ask all passengers to check their flight status on their airline’s website before traveling to the airport. pic.twitter.com/qbaiLqkPwe

— Frankfurt Airport (@Airport_FRA) July 25, 2024