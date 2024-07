Σαρωτικό το πέρασμα του τυφώνα Γκέμι – 23 νεκροί σε Φιλιππίνες και Ταϊβάν (εικόνες)

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις Φιλιππίνες από τις καταρρακτώδεις βροχές που συνόδευαν τον τυφώνα Γκέμι, προτού αυτός ενσκήψει στην Ταϊβάν, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένα πλοίο βυθίστηκε σήμερα και εξακολουθούν να αγνοούνται 9 ναυτικοί, σύμφωνα με τους τελευταίους απολογισμούς.

Ο τυφώνας, ο οποίος έπληξε την Ταϊβάν στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, μετέτρεψε σε ποτάμια τους δρόμους της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της, της Καοχσιούνγκ.

Για δεύτερη συναπτή ημέρα, τα σχολεία και τα γραφεία παρέμειναν κλειστά, εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, όπως και στρατιωτικές αεροπορικές ασκήσεις, ενώ ανεστάλη η λειτουργία του Χρηματιστηρίου και χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους.

Ο τυφώνας, ο οποίος έφτασε χθες, Τετάρτη, το βράδυ στην Ταϊβάν, συνοδευόμενος από ανέμους που έπνεαν με μέγιστη ταχύτητα 190 χιλιομέτρων την ώρα, προκάλεσε τον θάνατο 3 ανθρώπων και τον τραυματισμό πάνω από 3.300 προτού απομακρυνθεί κατευθυνόμενος προς την ανατολική Κίνα.

Στις Φιλιππίνες, οι οποίες δεν βρίσκονταν στην πορεία του Γκέμι, οι θάνατοι που καταγράφηκαν στην Μανίλα και στις γύρω επαρχίες της προκλήθηκαν από πνιγμούς, κατολισθήσεις, ηλεκτροπληξίες και την πτώση ενός δέντρου ύστερα από καταρρακτώδεις εποχικές βροχές που ενισχυμένες από τον τυφώνα έπληξαν αυτήν την εβδομάδα το νησί Λουσόν, που είναι το πολυπληθέστερο της χώρας.

Πετρελαιοφόρο με σημαία Φιλιππίνων που μετέφερε 1,4 εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου βυθίστηκε σήμερα ανοιχτά της Μανίλα, ανακοίνωσαν οι αρχές, οι οποίες καταβάλλουν προσπάθειες για να αποφευχθεί η πρόκληση πετρελαιοκηλίδας. Ενα μέλος του πληρώματος βρέθηκε νεκρό και οι αρχές άρχισαν έρευνα για να διευκρινιστούν τα αίτια του ναυαγίου εν μέσω κακοκαιρίας.

Ο τυφώνας αυτός, ο πιο ισχυρός που έχει πλήξει την Ταϊβάν εδώ και οκτώ χρόνια, μετακινήθηκε κατευθυνόμενος προς την θάλασσα γύρω στις 04:20 τοπική ώρα (23:20 ώρα Ελλάδος χθες Τετάρτη), ανακοίνωσε η κεντρική μετεωρολογική υπηρεσία της Ταϊβάν.

Την ίδια ώρα, φορτηγό πλοίο με σημαία Τανζανίας βυθίστηκε ανοιχτά της νότιας Ταϊβάν, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία διευκρίνισε ότι 9 μέλη πληρώματος, πολίτες Μιανμάρ, αγνοούνται.

Οι ναυτικοί, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, έβαλαν σωσίβια, αλλά στο πλοίο δεν υπήρχαν σωσίβιες λέμβοι, δήλωσε ο Χσιάο Χουάν-τσανγκ, αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε συνέντευξη Τύπου.

